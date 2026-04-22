Derlis Maidana dijo estar preparado para la vicepresidencia, pero no se ilusiona por el cargo

Durante una entrevista concedida a FM Sanguri 90.7, el legislador fue consultado sobre su eventual postulación a la vicepresidencia. En ese contexto, Maidana expresó que considera estar preparado, ya que ha atravesado diversas etapas dentro del liderazgo político, incluyendo la dirigencia estudiantil y partidaria. Asimismo, recordó que ocupó cargos administrativos y parlamentarios, desempeñándose como ordenador de gastos y procurando mantenerse actualizado en los distintos temas de interés nacional.

Lea más: Médicos estarían ejerciendo como especialistas sin serlos en Hospital Distrital de Santa Rosa, Misiones

No obstante, Maidana subrayó que mantiene una postura realista respecto a sus aspiraciones. Señaló que los cargos de alta responsabilidad pueden concretarse o no, por lo que evita generar expectativas excesivas. “Soy bastante realista, si no sale eso, trataremos, como dice Arturo Martínez (exgobernador de Misiones), si Dios nos da salud todavía, jugar nuevamente por un lugar en la Cámara de Senadores”, manifestó el parlamentario.

En otro momento, el senador Derlis Maidana mencionó que en su momento tuvo un fuerte interés en asumir como ministro de Educación. Sin embargo, aclaró que nunca condicionó ni solicitó dicho cargo al presidente de la República, Santiago Peña, y que tampoco lo hará en el futuro, manteniendo así una postura de respeto institucional dentro del ámbito político.

Respecto a las definiciones políticas, Maidana indicó que estas se darían luego de las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre próximo. Señaló que dentro de la bancada de Honor Colorado en el Senado, la propuesta de candidatura podría comenzar a definirse en el transcurso de la próxima semana, dependiendo del consenso interno entre los legisladores.

Finalmente, relató que durante una reunión en Mburuvicha Roga, en la que participaron el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, se le mencionó como posible candidato. Según explicó, referentes como Bachi Núñez, Beto Ovelar y Nano Galaverna habrían acercado su nombre al mandatario. No obstante, aclaró que, a nivel oficial, aún no existe ninguna definición concreta sobre la candidatura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, explicó que el Senado deberá reunirse para determinar si se presentarán uno, dos o tres nombres para ser considerados por Horacio Cartes y Santiago Peña. Posteriormente, se definirían los candidatos finales. Este proceso podría desarrollarse la próxima semana, aunque advirtió que la cargada agenda legislativa actual podría dificultar el tratamiento simultáneo de todos los temas.

Lea más: Proyecto cartista busca habilitar a expresidentes como senadores activos: incluye a lugo y Franco