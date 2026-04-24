Desde Choré hasta Limpio: pacientes viajan horas en busca de atención médica en Calle’i

Desde antes de las 4:00 de la madrugada, decenas de pacientes comienzan a llegar al conocido Hospital de Calle’i, en busca de atención médica y estudios. Con el paso de las horas, las filas se vuelven extensas y rodean el patio del centro asistencial, donde se concentran personas de todas las edades con diversas dolencias.

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Ciudadanos entrevistados este viernes en ABC TV destacaron la calidad de la atención brindada en el hospital. Sin embargo, cuestionaron las dificultades para acceder a servicios de salud en sus lugares de origen, lo que los obliga a trasladarse largas distancias.

Varios pacientes relataron que se despertaron incluso antes de las 3:00 para poder asegurarse un lugar en la fila. Muchos provienen de ciudades cercanas como Capiatá, Itauguá, J. Augusto Saldívar o Limpio, mientras que otros llegan desde zonas más alejadas, como Choré, en el departamento de San Pedro.

“En las Unidades de Salud Familiar no hay nada, tampoco en el Materno Infantil”, lamentó un paciente oriundo de Capiatá mientras aguardaba su turno.

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Otros usuarios coincidieron en cuestionar la falta de insumos y medicamentos en las Unidades de Salud Familiar (USF). Hicieron énfasis en que, pese a su creación, no cuentan con la infraestructura ni los recursos necesarios para responder a la demanda.

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Inclusive, algunos aseguraron que en sus ciudades, debido a la alta cantidad de pacientes, ni siquiera madrugando logran acceder a una consulta.