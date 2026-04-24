Hernandarias: presentan libros sobre la riqueza histórica de Santiago, Misiones

El evento fue organizado por la División de Educación Ambiental de la Entidad Binacional Itaipú y se realizó en coincidencia con la conmemoración del Día Internacional del Libro. Fueron presentadas las obras: “Suenan los secretos de Santiago. Historia de una reducción jesuítica del Paraguay” y “Santiago, capital de las ruinas jesuíticas de adobe”.

En el acto de presentación, la directora del Museo de Itaipú – Tierra Guaraní, arquitecta y doctora en Historia Ana Burró, destacó la trayectoria de los autores en el campo del periodismo de investigación.

También valoró su actual labor como escritores enfocados en temas históricos y subrayó la importancia de estas obras para el rescate del pasado de Santiago, Misiones, en general.

Lea más: Familias productoras de Santa Rosa insisten en urgente reparación de caminos vecinales deteriorados

El escritor Jorge Benítez señaló que las obras vinculadas a la historia de Santiago han sido recibidas con gran interés en el este del país.

Durante la actividad también fue relanzado el texto “Santiago. Capital de las ruinas jesuíticas de adobe”, que abarca el periodo comprendido entre 1884 y 1903.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El autor explicó que el primer libro citado inicia con los orígenes de la antigua reducción en 1632 y se extiende hasta la expulsión de los jesuitas en 1767, e incluso algunos años posteriores.

Benítez destacó la importancia de rescatar la historia de Santiago. Señaló que en este pueblo de origen guaraní-jesuítico los vestigios históricos están presentes, pero muchas veces no son valorados en su real dimensión.

El objetivo de las obras es aportar conocimientos basados en datos fidedignos para una comprensión más completa del patrimonio histórico, resaltó el periodista y escritor.

A su vez, Stella Bogarín Frutos presentó algunos de los contenidos más relevantes del libro más reciente y destacó la importancia de la iniciativa del Museo de Itaipú y la Dirección de Educación Ambiental. Valoró la oportunidad de presentar las obras ante el público esteño en una fecha significativa como el Día Internacional del Libro.

Lea más: ¿Profes eran las de antes? Invitan a conversatorio por el Día del Maestro

En la presentación también participó el ingeniero forestal Haroldo Silva Ímas, del área ambiental de Itaipú, quien pertenece a una familia tradicional de Santiago. Recordó que en décadas pasadas, niños y jóvenes utilizaban las ruinas de adobe como espacio de juegos, sin dimensionar su valor histórico.