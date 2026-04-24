Mitic abre convocatoria para diseñador web y webmaster: enterate cómo postularte

A través de sus redes oficiales, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) abrió una convocatoria laboral para sumar perfiles especializados en desarrollo y gestión de sitios web. La búsqueda apunta a cubrir vacancias de diseñador/a web y webmaster.

El aviso señala como objetivo central desarrollar, optimizar y mantener sitios web y soluciones digitales vinculadas a la institución, con foco en estándares que suelen definir la calidad de los servicios públicos en línea: usabilidad, accesibilidad, coherencia visual e identidad institucional.

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Perfil profesional requerido

El aviso establece como perfil deseado a profesionales con título universitario en áreas vinculadas al rol, tales como:

Ingeniería Informática

Diseño Gráfico

Ciencias de la Comunicación

Carreras afines

Cómo postularse y hasta cuándo

El Mitic indica que la postulación debe realizarse a través de su plataforma oficial: https://postulaciones.mitic.gov.py/. En el mismo entorno se encuentran disponibles los términos de referencia y el instructivo de postulación que detalla los pasos y condiciones del proceso.

Uno de los requisitos para realizar la postulación en línea es contar con una identidad electrónica. Si el interesado no cuenta con esta, puede gestionarla accediendo a este enlace: https://www.paraguay.gov.py/

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Las postulaciones estarán habilitadas hasta el 10 de mayo de 2026, a las 23:59.