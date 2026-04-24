San Lorenzo: se cumplen 40 días de protesta e intendente no designa nuevo administrador del Mercado Municipal

Permisionarios del Mercado Municipal de San Lorenzo continúan con la medida de fuerza de más de 40 días, que se traduce en el cierre de las oficinas administrativas, en reclamo a la reestructuración del plantel administrativo del Mercado Municipal, además del reiterado pedido de la remodelación de los nueve bloques.

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Los trabajadores aseguraron que el deterioro del predio es progresivo. Es por eso que piden la renovación total de los pisos, los mobiliarios, la pintura en todos los bloques, y la implemente de una profunda limpieza. A esto se suma el pedido de la renovación de la instalación eléctrica, y la promoción en las redes sociales de los espacios comerciales como también la instalación de cartelerías nuevas.

Otro pedido, no menos importante es la eliminación de los denominados “planilleros”, funcionarios que —según denuncian— se limitan a marcar la entrada y salida sin cumplir funciones específicas.

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“Necesitamos gente que trabaje por la recuperación del mercado, no que solo figure en planillas”, expresó una permisionaria antigua.

Los comerciantes recordaron que en reiteradas ocasiones presentaron pedidos formales. Sin embargo, sostienen que la respuesta de la administración ha sido la falta de recursos económicos.

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En ese sentido, mencionaron que solicitaron al intendente Felipe Salomón (ANR-HC) la designación de nuevos responsables del establecimiento, que se comprometan con la reestructuración integral del local.

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Señalaron que el estado de abandono afecta directamente a la afluencia de clientes y, en consecuencia, la escasa venta de las mercaderías.

Aseguraron que la intervención debe ser inmediata para devolver al mercado su atractivo comercial.

La permisionaria Marlene González, una de las más antiguas del lugar, describió la difícil situación cotidiana. “La gente no viene porque el lugar sucio, y hay olores desagradables por la falta de limpieza, y porque el edificio es vieje y poco atractivo para la gente, es por eso que se debe renovar por completo”, expresó.

Los permisionarios mantendrán su postura, mientras tanto no haya una respuesta positiva.

Lo que dijo el intendente

Salomón respondió a las quejas, señalando que será nombrado próximamente un nuevo administrador para el Mercado Municipal que se encargará de recepcionar los pedidos de los trabajadores.