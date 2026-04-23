Quién es Isaías Ricardo Fretes, el médico y militar que asume la presidencia del IPS

El doctor Isaías Ricardo Fretes fue designado el 22 de abril de 2026 como nuevo presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), en reemplazo de Jorge Brítez, en un contexto de crisis institucional marcado por el desabastecimiento de medicamentos, denuncias de mala gestión y cuestionamientos al funcionamiento de la previsional.

Su nombramiento fue oficializado por el presidente de la República, Santiago Peña, como parte de una reestructuración del ente previsional tras el deterioro de la confianza de los asegurados y la presión de distintos sectores sociales.

Fretes es médico cirujano egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), promoción 1983. Se especializó en coloproctología y realizó formación en el Hospital de Clínicas de la Universidad de São Paulo (Brasil) y en el Hospital Sainte Marguerite de Marsella (Francia).

En el ámbito académico, desarrolló actividad docente en la UNA y ejerció la jefatura del Departamento de Coloproctología de la Primera Cátedra de Cirugía. Su producción incluye artículos científicos y capítulos de libros en su área de especialidad.

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Experiencia institucional y militar

A lo largo de su carrera, integró la Sociedad Paraguaya de Coloproctología desde su fundación en 1993 y participó en instancias regionales vinculadas a la especialidad.

En paralelo, desarrolló una carrera en el ámbito militar sanitario, donde alcanzó el grado de contraalmirante médico. En ese contexto, ocupó cargos como la Dirección General de Sanidad Militar y la conducción del Hospital Militar Central.

Entre las distinciones recibidas figura la medalla “Teniente Fariña”, otorgada por la Armada Paraguaya, además de otras condecoraciones vinculadas a su desempeño en el área sanitaria militar.

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Desafíos de gestión

En sus primeras declaraciones, el nuevo titular señaló que asume el cargo por “compromiso patriótico” y anunció un periodo inicial de diagnóstico institucional de 30 días para evaluar el funcionamiento del sistema.

Asimismo, solicitó a directores y consejeros del IPS poner sus cargos a disposición, en el marco de una eventual reestructuración administrativa.

Fretes sostuvo, además, que la institución cuenta con recursos suficientes y que los principales problemas responden a fallas de gestión, planteando como prioridades la regularización del abastecimiento de medicamentos y la reorganización interna del ente previsional.

Designación en el IPS y contexto

Fretes asume la conducción del IPS tras la salida de Jorge Brítez, en medio de una situación institucional compleja, con reclamos por falta de medicamentos, demoras en la atención y denuncias de supuestas negligencias médicas que derivaron en investigaciones fiscales.

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Uno de los casos recientes que generó mayor impacto público fue el de una paciente oncológica sometida a una intervención quirúrgica errónea, hecho que incrementó la presión sobre la administración saliente.