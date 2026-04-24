Video: captan a una ñacaniná en pleno sendero del Parque Guasu

El grupo “Salvemos El Parque Guasu” compartió un video que muestra a una serpiente del tipo Ñacaniná cruzando tranquilamente un sendero del Parque Guasu Metropolitano.

En las imágenes se observa cómo el animal se desplaza de un lado a otro extremo del camino, ante la mirada de quienes transitaban por el lugar. Este avistamiento fue celebrado por los defensores del parque como un indicador positivo sobre la fauna que vive en el parque.

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Desde la organización aclararon que la ñacaniná no es una especie de víbora venenosa. Por el contrario, cumple una función vital en el control de plagas y el mantenimiento del equilibrio natural del espacio verde.

“Si la ves, no la molestes; dejala seguir su camino”, expresaron en las redes sociales. Según explicaron, la presencia de estos animales confirma que el Parque Guasu sigue siendo un refugio seguro para especies que han sido desplazadas por el crecimiento urbano.

Recomendaciones para los visitantes

Dada la gran cantidad de personas que acuden al parque para realizar deportes o paseos, los activistas dan una serie de recomendaciones para garantizar una convivencia armoniosa con los animales.

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Piden evitar perseguir, tocar o intentar capturar a los animales. Se puede observar desde un lugar seguro para no estresar al ejemplar. Recuerdan además que los senderos son espacios compartidos con la fauna.

“Cuidar nuestras reservas urbanas implica respetar a las especies que las habitan, no intervenir, no perseguir, no alterar. Porque proteger estos espacios es también proteger la vida que los hace únicos”, señalaron.