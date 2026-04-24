Video: tiktoker sale a “cazar” baches al ritmo de Michael Jackson

Elenita Villalba, más conocida como @elenitavil_ en Instagram y @elenitavil en TikTok, ya es una conocida “cazadora” de baches. Meses atrás se hizo muy viral tras publicar un video bailando entre los baches en la compañía Rojas Cañada de J. Augusto Saldívar.

El material, más allá de lo jocoso, desnudó una realidad que castiga a muchas ciudades del departamento Central, donde calles y avenidas requieren urgente reparación.

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Pero el video trascendió lo viral y logró que el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) movilice a sus funcionarios para reparar el tramo, lo cual alentó a la influencer a seguir produciendo contenido similar en sus redes.

Esta vez eligió la Ruta D-027 (anteriormente denominada Ruta PY01) y a la altura del kilómetro 14, una zona caracterizada por profundos baches, hizo gala de su talento en el baile y ejecutó una coreografía con la canción Billie Jean, ataviada con el icónico look del Rey del Pop, Michael Jackson.

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En una entrevista con ABC, Elenita había contado que hacer videos bailando en las calles era algo que venía haciendo desde hace tiempo, incluso cuando estuvo en España. Al regresar a nuestro país quiso mantener ese contenido, pero se topó con que no encontraba un lugar estético para montar sus bailes, pero eso no la detuvo y llegó a la conclusión de que era necesario mostrar la realidad.

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“Creo que hay que mostrar lo que hay, y bueno, este es el resultado”, expresó.