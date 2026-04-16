San Lorenzo: desastrosa avenida es un martirio para automovilistas, motociclistas y pobladores

A estas alturas, circular con vehículos por Avelino Martínez es toda una proeza. El tramo, que conecta el centro de San Lorenzo con el Acceso Sur (Ruta PY01), es desde hace años una de las arterias más deterioradas, pero también una de las más transitadas debido justamente a su practicidad para el desplazamiento hacia otras importantes ciudades de Central.

Cada lluvia agudiza el problema, ya que una gran cantidad de agua se acumula en cada uno de sus baches produciendo una erosión mayor que se acentúa por el continuo tránsito por la zona. Las primeras horas de la mañana son las peores, porque la cantidad de vehículos que se mueven por esta avenida y su continuación, Luis María Argaña, es enorme. Sin embargo, por su mal estado, el tránsito es prácticamente a paso de hombre en determinadas intersecciones.

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Un equipo de ABC estuvo este jueves en la zona y pudo registrar en imágenes la calamitosa situación que atraviesan tanto conductores como peatones, que enfrentan el día resignados a su realidad, mientras las promesas de mejora descansan en alguna oficina estatal.

Reparación de la vía, sin fecha de inicio

En octubre del año pasado, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) confirmó la adjudicación del aguardado proyecto de rehabilitación de la avenida desde el empalme con la Ruta PY01, en la zona de Tres Bocas, hasta su conexión con la Ruta PY02, en pleno centro de San Lorenzo.

El proyecto es ambicioso y millonario. Se divide en dos lotes y demandará una inversión de 242 mil millones de guaraníes. Y aunque el anuncio se realizó en octubre, hasta ahora se desconoce la fecha de inicio, algo que posiblemente siga postergado a causa de la millonaria deuda que mantiene el Gobierno con las empresas constructoras, ya que, de hecho, en la comunicación realizada por la institución se indica textualmente:

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“La vigencia del contrato se extenderá hasta la recepción definitiva de los trabajos ejecutados y su continuidad durante los ejercicios fiscales 2026 y 2027 estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria”.

Hasta tanto las obras sobre Avelino Martínez se pongan en marcha, esta avenida seguirá siendo el rostro de la desidia estatal que castiga a sus ciudadanos.

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