Día del Periodista: SPP exige ley de protección y rechaza versión “maquiavélica” del cartismo

En el marco del Día del Periodista Paraguayo, que se conmemora este domingo en homenaje a la aparición del histórico periódico El Paraguayo Independiente en 1845, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) realizó este sábado un acto frente al monolito de Santiago Leguizamón, asesinado el 26 de abril de 1991.

Durante la actividad, los comunicadores unificaron su postura en torno a la necesidad de aprobar una ley de protección a periodistas basada en la versión presentada por el gremio hace más de tres años.

Según expresaron, la versión de la iniciativa que impulsan es la que responde a las condiciones reales de riesgo que enfrenta el ejercicio del periodismo en nuestro país.

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Rechazo a versión “maquiavélica” de la ley

El gremio manifestó su firme rechazo a la versión alternativa impulsada por el oficialismo, a la que calificaron como “maquiavélica”.

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De acuerdo con la denuncia, dicha propuesta buscaría establecer mecanismos de control sobre la prensa y dejar desprotegidos a los comunicadores críticos del Gobierno.

Reclamo por el fin de la impunidad

Otro de los ejes centrales del acto fue la exigencia de justicia en los casos de violencia contra periodistas. Los comunicadores reclamaron el fin de la impunidad, señalando que varios ataques han quedado sin resolución, incluso aquellos que derivaron en asesinatos.

En ese contexto, organizaciones como Codehupy se sumaron al pedido, enfatizando la necesidad de avanzar en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Santiago Leguizamón.

Precarización laboral y pérdida del poder adquisitivo

El SPP también puso sobre la mesa la situación económica del sector. Según denunciaron, los periodistas forman parte de los trabajadores afectados por la pérdida del poder adquisitivo.

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Según el gremio, cerca del 40% de sus asociados se ve obligado a realizar trabajos adicionales para sostener su economía, lo que refleja un escenario de precarización laboral en el ejercicio de la profesión.