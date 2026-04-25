Reliquia de San Francisco inicia recorrido por la diócesis de Encarnación

La reliquia corpórea de San Francisco de Asís recorre la Diócesis de Encarnación, que abarca el departamento de Itapúa, donde fue recibido por el reverendo Juan Viet Hoang.

Los restos estarán mañana domingo por la parroquia San Roque González de Santa Cruz de Encarnación, luego pasarán por San Isidro Labrador y San Miguel Arcángel de Cambyretá.

El lunes serán venerados en la parroquia San Francisco de Asís de la diócesis de Encarnación, y el martes en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. El miércoles estarán por Trinidad, Hohenau y Bella Vista en el departamento de Itapúa.

El traslado forma parte de una agenda organizada por la Diócesis de Caazapá, que busca acercar la reliquia a distintas comunidades del país, promoviendo espacios de oración y reflexión. Una vez concluida su estadía en Encarnación el 4 de mayo, la reliquia regresará a la catedral de Caazapá, considerada su sede principal, donde continuará recibiendo visitas.

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En ese contexto, ya se encuentran previstas jornadas especiales para estudiantes provenientes de instituciones educativas de Villa Elisa, quienes acudirán los días 6, 20 y 27 de mayo para participar de actividades vinculadas a la espiritualidad franciscana.

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Desde la organización eclesiástica señalaron que el recorrido prevé incluir a otras diócesis del país en los próximos meses, conforme a las solicitudes que vayan surgiendo.

Caazapá como centro de peregrinación

La instalación de la reliquia de San Francisco de Asís en la ciudad de Caazapá ha fortalecido el perfil religioso del departamento, posicionándolo como un nuevo punto de referencia para peregrinaciones y actividades espirituales en Paraguay.

El arribo del objeto sagrado, considerado de primer grado, se produce en una región con marcada tradición franciscana, profundamente ligada a la historia y presencia de esta orden en el país.

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800 años de su muerte

La llegada de la reliquia se da en el marco de las celebraciones jubilares que conmemoran los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís, figura central del cristianismo y referente de la espiritualidad franciscana.

Autoridades eclesiásticas consideran que este acontecimiento representa un reconocimiento al legado histórico de la orden en la región, además de impulsar el turismo religioso y la participación de fieles en actividades litúrgicas.