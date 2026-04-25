Vuelven los girasoles en Yaguarón: el regalo anticipado para mamá

Con una propuesta renovada que incluye un spot fotográfico exclusivo y la posibilidad de cosechar tus propias flores de girasol, el establecimiento se prepara para recibir a las familias de 9:00 a 19:00 que buscan el regalo ideal para las madres en un entorno natural único sobre la Ruta PY01.

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Lo que comenzó como un evento fortuito se ha consolidado como el destino imperdible del turismo interno paraguayo. La denominada “Fiebre de los Girasoles” vuelve a encenderse en la ciudad de Yaguarón, específicamente en la Estancia Floricultura “La Linda”, ubicada estratégicamente a la altura del kilómetro 62 de la Ruta PY01.

A tan solo cinco minutos de la emblemática Frutería Paraguarí, este predio de 500 metros cuadrados de flores amarillas promete ser, una vez más, el escenario de los mejores recuerdos familiares.

Una experiencia pensada para mamá

Andrés Rojas, responsable del establecimiento junto con su familia, confirmó que esta reapertura tiene un componente emocional y festivo: agasajar a las madres. Para ello, se han diseñado “spots” o puntos fotográficos especiales que aprovechan la luz natural y el contraste del amarillo vibrante con el cielo del Departamento de Paraguarí. La intención es que cada mamá se sienta protagonista de una sesión profesional en medio de la naturaleza.

La experiencia va más allá de la simple observación. El concepto de “cosecha propia” permite que los visitantes recorran los senderos, elijan sus ejemplares favoritos y los lleven consigo. Es una conexión directa con la tierra que transforma un simple paseo en un regalo personalizado y cargado de significado.

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Precios accesibles para el turismo familiar

En un esfuerzo por mantener la accesibilidad y fomentar el flujo de visitantes hacia el noveno departamento, la administración ha fijado costos sumamente competitivos. La entrada para vehículos tiene un valor de G. 2.000, mientras que cada tallo de girasol cosechado podrá ser adquirido por G. 10.000.

Este modelo de agroturismo no solo beneficia a “La Linda”, sino que dinamiza toda la economía de la zona, convirtiéndose en una parada obligatoria antes o después de la tradicional visita a los comercios gastronómicos cercanos.

Otro atractivo del lugar son los burritos que recorren el establecimiento y esperan a los visitantes para ser fotografiados o interactuar con los niños y niñas.

Recomendaciones para la visita

Para garantizar la mejor experiencia y capturar la fotografía perfecta, se recomienda a los visitantes:

Horarios: Aprovechar las primeras horas de la mañana o el atardecer (la “hora dorada”) para resaltar el color de los pétalos.

Comodidad: Utilizar calzado adecuado para terreno rural.

Sostenibilidad: Respetar los senderos marcados para preservar la salud del resto del cultivo.

El campo de girasoles de Yaguarón es hoy un símbolo de cómo la agricultura puede evolucionar hacia experiencias sensoriales. Este fin de semana, la invitación está abierta para vivir un paseo diferente, donde el sol parece descansar sobre la tierra para rendir tributo a las madres paraguayas.