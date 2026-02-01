Fiebre de girasoles en Yaguarón: un imprevisto que se convirtió en éxito turístico

Lo que comenzó como un proyecto para comercializar flores por el Día de los Enamorados se ha transformado en un fenómeno viral en redes sociales y un nuevo destino para los amantes de la naturaleza: Establecimiento La Linda, a la altura del Km 62 de la ruta PY01.

Ayer sábado 31 de enero y hoy 1 de febrero, de 9:00 a 19:00 los turistas pueden visitar el lugar con acceso gratuito para cosechar flores de girasol para llevárselas a la casa.

Cada flor tiene un costo de G. 10.000; pero además de la visita a la plantación, los visitantes pueden interactuar con unos amigables y mansos burros que hacen parte de la quinta.

El establecimiento, una quinta familiar de la familia De León liderada en este proyecto por el joven Andrés Rojas, ha abierto sus puertas al público tras un adelanto inesperado en su cosecha.

Del sueño comercial al éxito viral

La idea nació tras una visita a Santa Rosa del Aguaray, donde la familia conoció a un productor de girasoles. Motivados por la experiencia, Andrés Rojas, el hijo menor de la familia, decidió emprender su propio cultivo en casa con el apoyo de un ingeniero y su círculo cercano.

El desafío: vender las flores cortadas a las florerías para el 14 de febrero. El imprevisto: las plantas florecieron antes de la fecha calculada, lo que obligó a la familia a cambiar de estrategia rápidamente. La solución: en lugar de solo vender las flores, decidieron organizar recorridos por la plantación.

La diferencia entre estos girasoles de Yaguarón frente a las otras extensas plantaciones de la zona de Alto Paraná y otros, es el objetivo de uso. Mientras las de Yaguarón son de uso ornamental, los girasoles de las otras zonas son para uso industrial, como el aceite.

Una explosión de color

El campo cuenta con una extensión de 2.000 metros cuadrados, donde se estima que crecieron unas 8.000 plantas de girasol. Según Facundo Quintana, colaborador del proyecto, el 90% de las flores logró florecer con un éxito que superó todos los cálculos iniciales.

La popularidad del sitio se disparó gracias a publicaciones en las redes sociales y diversos medios de comunicación y otros interesados en fotografiar el paisaje teñido del característico amarillo-naranja de estas flores.

Futuro del emprendimiento

Debido a la excelente productividad y la respuesta positiva del público, la organización ya planea nuevas etapas para este año. La próxima cosecha está prevista para el Día de la Madre y la temporada de Primavera.

Los interesados pueden encontrar información detallada y el contacto de Andrés Rojas a través del Instagram de Floricultura La Linda.

Este emprendimiento familiar demuestra cómo la capacidad de adaptación ante un imprevisto agrícola puede abrir puertas a nuevas oportunidades de negocio y turismo local.