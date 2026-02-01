Viajes
01 de febrero de 2026 - 12:22

Fiebre de girasoles en Yaguarón: un imprevisto que se convirtió en éxito turístico

En el establecimiento La Linda de Yaguarón se desató la fiebre por los girasoles. El lugar se puede visitar hoy hasta las 19:00.
En el establecimiento La Linda de Yaguarón se desató la fiebre por los girasoles. El lugar se puede visitar hoy hasta las 19:00.MARTA ESCURRA

Una verdadera fiebre por los girasoles se desató en Yaguarón, a la altura del Km 62 de la Ruta PY01; ahí, en el establecimiento La Linda, los visitantes pueden visitar una plantación de girasoles y lo más auspicioso es que nadie se enoja si se tocan las flores y también si se las cosecha (a G. 10.000) para llevarlas a casa. Un imprevisto se convirtió de manera rápida en un éxito turístico. ¿Cuál fue la razón?

Por Marta Escurra

Lo que comenzó como un proyecto para comercializar flores por el Día de los Enamorados se ha transformado en un fenómeno viral en redes sociales y un nuevo destino para los amantes de la naturaleza: Establecimiento La Linda, a la altura del Km 62 de la ruta PY01.

Ayer sábado 31 de enero y hoy 1 de febrero, de 9:00 a 19:00 los turistas pueden visitar el lugar con acceso gratuito para cosechar flores de girasol para llevárselas a la casa.

La cosecha es autogestionada y cada flor tiene un costo de G. 10.000.
Cada flor tiene un costo de G. 10.000; pero además de la visita a la plantación, los visitantes pueden interactuar con unos amigables y mansos burros que hacen parte de la quinta.

El establecimiento, una quinta familiar de la familia De León liderada en este proyecto por el joven Andrés Rojas, ha abierto sus puertas al público tras un adelanto inesperado en su cosecha.

Familias y grupos de amigos aprovechan para la tradicional selfie a postear en redes sociales.
Del sueño comercial al éxito viral

La idea nació tras una visita a Santa Rosa del Aguaray, donde la familia conoció a un productor de girasoles. Motivados por la experiencia, Andrés Rojas, el hijo menor de la familia, decidió emprender su propio cultivo en casa con el apoyo de un ingeniero y su círculo cercano.

El desafío: vender las flores cortadas a las florerías para el 14 de febrero. El imprevisto: las plantas florecieron antes de la fecha calculada, lo que obligó a la familia a cambiar de estrategia rápidamente. La solución: en lugar de solo vender las flores, decidieron organizar recorridos por la plantación.

Un error de cálculos. Tenían prevista la cosecha para el 14 de febrero y las flores aparecieron antes, se gerenció de manera creativa con la cosecha autogestionada por los visitantes.
La diferencia entre estos girasoles de Yaguarón frente a las otras extensas plantaciones de la zona de Alto Paraná y otros, es el objetivo de uso. Mientras las de Yaguarón son de uso ornamental, los girasoles de las otras zonas son para uso industrial, como el aceite.

Una de las dos mascotas del establecimiento, un burro, pasta mientras una visitante aprovecha para su foto "para el Insta".
Una explosión de color

El campo cuenta con una extensión de 2.000 metros cuadrados, donde se estima que crecieron unas 8.000 plantas de girasol. Según Facundo Quintana, colaborador del proyecto, el 90% de las flores logró florecer con un éxito que superó todos los cálculos iniciales.

Cosecha de girasoles en el Establecimiento La Linda en el Km 62. de la ruta PY01.
La popularidad del sitio se disparó gracias a publicaciones en las redes sociales y diversos medios de comunicación y otros interesados en fotografiar el paisaje teñido del característico amarillo-naranja de estas flores.

Futuro del emprendimiento

Debido a la excelente productividad y la respuesta positiva del público, la organización ya planea nuevas etapas para este año. La próxima cosecha está prevista para el Día de la Madre y la temporada de Primavera.

Para el recuerdo.
Los interesados pueden encontrar información detallada y el contacto de Andrés Rojas a través del Instagram de Floricultura La Linda.

Para el recorrido se recomienda: protector solar, sombrero y también buena hidratación.
Este emprendimiento familiar demuestra cómo la capacidad de adaptación ante un imprevisto agrícola puede abrir puertas a nuevas oportunidades de negocio y turismo local.

Anticipo del Día de los Enammorados.
