“Garantes de la verdad”: el llamado de la Iglesia por el Día del Periodista en Paraguay

Este domingo, Día del Periodista en Paraguay, la Arquidiócesis de Asunción emitió un mensaje saludando a las personas que se dedican a la profesión periodística y resaltando los desafíos que el periodismo moderno afronta en un contexto social y tecnológico que coloca “a la verdad en una situación de vulnerabilidad”.

“Hoy la tarea de los periodistas afronta grandes desafíos en un ecosistema complejo marcado por veloces cambios tecnológicos, la inmediatez de las redes sociales y la irrupción de la inteligencia artificial” han creado un ambiente de “ruido, campañas de odio e informaciones falsas”, indica la Arquidiócesis.

En ese contexto, los periodistas deben erigirse como “garantes de la verdad” asegurando que “la información que llega al público sea lo más fiel posible a la realidad, mediante la verificación de los hechos y la contrastación de fuentes”, añade.

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“Un periodismo comprometido con la verdad, independiente, crítico, y que se desenvuelva en libertad contribuye a fortalecer el sistema democrático. La información veraz es un bien común esencial para la democracia”, subraya.

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Periodismo, profesión de “altísimo riesgo”

La institución religiosa resalta que el periodismo sigue siendo una profesión de “altísimo riesgo”. Según datos de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y el Sindicato de Periodistas de Paraguay, entre 1989 y 2025 han sido asesinados 22 periodistas en el país.

“Las denuncias e investigaciones periodísticas responsables siguen incomodando a quienes transitan los recovecos de la ilegalidad, la corrupción o el crimen organizado, los que como represalia utilizan lenguajes hostiles, promueven denuncias penales o recurren a todo tipo de amenazas, incluyendo el hostigamiento digital y el asesinato para silenciar a los periodistas y amedrentar a los medios que desarrollan un periodismo de calidad y al servicio de los ciudadanos”, expone el comunicado de la Arquidiócesis.

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Según su concepción inicial, el Día del Periodista en Paraguay se celebra cada año el 26 de abril en conmemoración de la publicación de la primera edición del primer periódico del país, El Paraguayo Independiente, en esa fecha en el año 1845.

Sin embargo, durante las últimas tres décadas la fecha es también una conmemoración del periodista Santiago Leguizamón, asesinado en Pedro Juan Caballero, Amambay, el 26 de abril de 1989.