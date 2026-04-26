¿Querés ser bombero voluntario? Todo lo que tenés que saber para vestir el uniforme amarillo

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) inició el proceso de captación de nuevos integrantes que deseen sumarse a sus filas. Sin embargo, vestir el emblemático uniforme amarillo no es una tarea inmediata: requiere de un proceso de formación teórica, técnica y física que se extiende durante casi un año.

El camino del voluntariado se divide en tres escalafones principales que garantizan que el futuro bombero esté listo para situaciones de alta complejidad.

La primera etapa es la de preaspirante, que es básicamente el primer contacto con el oficio antes de postularse oficialmente a Bombero Voluntario Combatiente (BVC). El interesado podrá asistir los sábados al cuartel del CBVP para el cual se inscribió y allí iniciará una preparación técnica y física, pero no realizará guardias, no asistirá a servicios y no tripulará móviles de emergencia.

Una vez superada esa etapa, se convierte en aspirante, iniciando oficialmente el año lectivo en enero en la Escuela de Capacitación Básica (ECB), donde el postulante se somete a pruebas médicas y psicotécnicas. Aquí comienza la formación rigurosa en extinción de incendios, rescate y atención prehospitalaria. Las jornadas de capacitación se realizan los sábados de 14:00 a 18:00 y los domingos de 8:00 a 12:00.

La formación del aspirante culmina en noviembre y si aprueba satisfactoriamente todos los exámenes, asciende a la categoría de BVC del CBVP para servir en uno de los más de 120 cuarteles del país.

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Inversión y formación

Si bien la formación académica es totalmente gratuita, es decir, no se abonan matrículas ni mensualidades, el aspirante debe cubrir los costos de su equipo personal.

El kit básico, que incluye quepis, remera reglamentaria, pantalón tipo carpintero, botas con punta de acero, soga y guantes, tiene un valor aproximado de G. 400.000.

¿Cómo inscribirse?

Los interesados pueden acercarse directamente al cuartel más cercano a su domicilio o lugar de trabajo para recibir asesoramiento personalizado. Pero también puede hacerlo en línea, completando un formulario de preinscripción en este enlace: Quiero ser Bombero

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