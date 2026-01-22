Bomberos: “La gente primero saca fotos y después llama”

En las últimas semanas, se registraron varios accidentes en viviendas y edificios, varios de ellos fatales. En ese contexto, la presidenta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Lorena Canán, destacó que en Paraguay todavía no se desarrolló por completo la cultura de la prevención y eso ocasiona que cada emergencia sea más grave.

“Paraguay todavía no es un país preventivo en muchos aspectos. Duele decirlo, pero es así”, expresó. Agregó que, como sociedad, aún se actúa mayormente después de que ocurren los hechos y no antes.

Es decir, no se cuidan los hidrantes, no se prevén salidas de emergencia, extintores o capacitaciones sobre qué hacer ante un siniestro.

Educación y mantenimiento preventivo

En ese contexto, la presidenta explicó que los bomberos buscan revertir esa realidad mediante trabajo en los barrios. “Trabajamos con la comunidad, especialmente con los niños, para insertar ese pensamiento de prevención, esa reflexión que es importante en todos los aspectos”, manifestó.

Sobre la infraestructura para combatir incendios, la presidenta explicó que el sistema de hidrantes requiere mantenimiento constante y que, cuando detectan fallas, estas son comunicadas a las autoridades correspondientes.

“Somos conscientes de que la cantidad es insuficiente y muchas veces también el mantenimiento”, afirmó.

No obstante, aclaró que existen conversaciones con autoridades y que el tema sigue en agenda, aunque remarcó la importancia de tomar decisiones firmes: “Hay cosas que parecen insignificantes, pero cuando realmente se necesitan, son elementales”.

Fotos antes que las llamadas a bomberos

En otro momento, destacó que un gran problema es la respuesta tardía de los bomberos pero debido a que los testigos se demora para llamar a pedir el auxilio.

“La gente espera para activar el sistema de alarma. Primero saca fotos, hace filmaciones y después, cuando ya sobrepasa, recién avisa”, advirtió. La presidenta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay enfatizó que desde la llamada hasta la salida del móvil existe un proceso que ya demanda tiempo operativo.

“Ese tiempo es demasiado valioso para la persona que está sufriendo la emergencia”, sostuvo.

Más conciencia, menos riesgo

La titular de los bomberos reiteró que la activación temprana del sistema de emergencias puede marcar la diferencia entre una situación controlada y una tragedia.

Además, ratificó que, pese a las limitaciones operativas que puedan existir, la institución mantiene su compromiso con la ciudadanía.

“Nuestro compromiso siempre es con la vida y con los bienes de la ciudadanía por sobre todo”, enfatizó.

Menos incendios forestales

La titular de los bomberos explicó que, debido a condiciones climáticas atípicas, los incendios forestales aún no se han intensificado como en años anteriores.

“Estamos a la espera todavía de esos incendios por muchas condiciones climáticas que hoy se dan en el país. Estimamos que a partir de marzo podría reavivar nuevamente el tema de incendios forestales”, indicó.

Sin embargo, advirtió que sí se han reportado varios incendios estructurales, tanto en zonas céntricas como en localidades departamentales. Además, Canán también señaló que las personas de la tercera edad son quienes más frecuentemente resultan víctimas fatales en incendios.

“Se viene registrando especialmente en personas de tercera edad, muchas veces por cuestiones de movilidad o por condiciones limitantes”, lamentó sobre el peor saldo de estos siniestros.