Vacunación de invierno: se supera las 340.000 dosis aplicadas en tiempo récord

La respuesta ciudadana frente la circulación de virus respiratorios ha sido contundente. Según el reporte del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) ya administró más de 340.000 dosis de vacunas en las primeras semanas de la campaña vigente, consolidando una barrera epidemiológica clave para el país.

La estrategia de inmunización de este año se enfoca en tres frentes críticos: influenza, neumococo y el virus respiratorio sincitial (VRS). Hasta la fecha, el desglose de dosis aplicadas refleja un ritmo dinámico de protección según el PAI:

Influenza: 317.000 dosis.

VRS (Nirsevimab): 13.172 dosis.

Neumococo: 10.789 dosis.

Con un stock total de 1.500.000 dosis de vacunas contra la influenza, la cartera de salud garantiza el acceso a fórmulas actualizadas contra las cepas A (H1N1), A (H3N2) e Influenza B, asegurando que la población esté protegida contra las variantes de mayor circulación este año. A esto se suma 30.000 dosis contra el neumococo y, 60.000 vacunas contra el virus sincitial.

Una de las grandes apuestas de la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno 2026 es la vacuna Nirsevimab, un anticuerpo monoclonal que por segundo año consecutivo protege a los más vulnerables contra el virus sincitial, principal causante de bronquiolitis y neumonía en lactantes.

¿Quiénes deben vacunarse?

Influenza: Desde los 6 meses de vida en adelante. Mayores de 50 años acceden a la vacuna adyuvantada , diseñada específicamente para generar una respuesta inmunológica más robusta en este grupo etario.

Protección VRS: Bebés nacidos entre noviembre de 2025 y julio de 2026, y niños menores de 24 meses con factores de riesgo.

Neumococo: Personas con indicación médica específica.

Las autoridades sanitarias enfatizan que vacunarse en estas semanas es crucial para permitir que el organismo desarrolle los anticuerpos necesarios antes del pico de circulación viral esperado para los meses de frío intenso. El objetivo principal es reducir drásticamente las hospitalizaciones y las complicaciones graves que saturan el sistema de salud cada invierno.

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El Ministerio de Salud insta a la ciudadanía a no postergar la visita a los vacunatorios. Existen más de 1.400 servicios de salud habilitados en todo el territorio nacional.