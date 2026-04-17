Virus respiratorio: aumentan las consultas; se insta a la vacunación inmediata

Al cierre de esta semana epidemiológica, la Dirección General de Vigilancia de la Salud reportó un total de 1.911 consultas por enfermedades tipo influenza, lo que representa un salto del 22% respecto a la semana anterior. A nivel nacional, la cifra total de consultas ya asciende a 29.830, situándose por encima del umbral estacional esperado.

La situación se vuelve crítica en el área de internaciones, ya que el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) registró 269 hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves, de los cuales el 18% requirió cuidados intensivos.

Virus respiratorio: perfil de los pacientes y virus circulantes

El informe destaca que la mayor carga de hospitalizaciones se concentra en tres grupos vulnerables:

Franja pediátrica y escolar: Niños de 5 a 19 años.

Primera infancia: Menores de 2 años (21% de los casos).

Adultos mayores: Personas de 60 años en adelante (21% de los casos).

Los virus detectados en la última semana incluyen Rhinovirus, Influenza A (H3N2), Metapneumovirus y Virus Sincitial Respiratorio. Lamentablemente, en lo que va del 2026 ya se han confirmado 59 fallecimientos asociados a estos cuadros.

Campaña Nacional de Vacunación de Invierno 2026

Desde la cartera sanitaria se enfatiza que la vacunación anual es la herramienta más efectiva para evitar formas graves de la enfermedad y la muerte. Actualmente, está en marcha la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno con dosis disponibles en todo el país.

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Influenza (Cuadrivalente): Protege contra cuatro cepas del virus (incluyendo H1N1 y H3N2). Está disponible para toda la población, con prioridad en grupos de riesgo.

Neumococo: Dirigida principalmente a adultos de 60 años en adelante y personas con comorbilidades desde los 5 años, para prevenir neumonías graves.

Recomendaciones clave para frenar el contagio

Desde Salud Pública se resalta que si hay síntomas, se debe usar mascarilla obligatoriamente, acudir al médico de inmediato y evitar la automedicación.

Además, se indica la importancia del aislamiento preventivo. No se debe enviar a niños con síntomas a escuelas o guarderías, y evitar asistir al lugar de trabajo para prevenir brotes masivos. También es importante el lavado frecuente de manos, ventilar espacios cerrados y cubrirse la boca con el ángulo interno del codo al toser.