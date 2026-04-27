Más quejas de asegurados por el servicio de transporte que ofrece IPS

Desde noviembre del 2024 que asegurados del IPS con discapacidad motriz piden a las autoridades de la previsional que provean móviles del servicio de transporte adecuados.

Esto se da en el marco de reclamos que hacen los asegurados que utilizan el servicio, ya que los vehículos cuentan con una cabina que solo tiene espacio para dos pasajeros más el conductor, lo que obliga a los asegurados a viajar en la parte trasera, lo que resulta sumamente incómodo debido al intenso calor y la dificultad de acceso a esa área.

También cabe mencionar que recientemente el recién nombrado presidente de IPS, Ricardo Isaías Ricardo Fretes, dio a conocer que se salvó de un posible grave accidente durante uno de sus primeros recorridos en ejercicio del cargo, cuando estaba yendo al Chaco, el conductor se percató de que dos ruedas del móvil de la previsional estaban sin la cantidad de tuercas correspondientes.

Durante el viaje, el conductor pensó que las ruedas necesitaban calibración debido a una llamativa vibración; sin embargo, al llegar al taller, se percataron de que el problema era que no estaban varias tuercas (prisioneros) de dos de las ruedas del móvil. Esto evidencia que el estado del servicio de transporte de IPS y sus vehículos están en pésimo estado.

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Asegurados claman por móviles de traslado de IPS

Los asegurados que remitieron las notas al director de gabinete de la Presidencia de IPS, Luis Cardozo, agregaron que las condiciones en las que viajan se agravan considerando las condiciones de salud de los afectados, siendo que algunos padecen hipertensión y problemas cardíacos.

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“Nos gustaría saber qué sucedió con el móvil Nº 100, ya que cuando lo utilizábamos, nuestros traslados eran mucho más cómodos. Sin embargo, necesitamos contar con un vehículo en mejores condiciones; si pudiera ser nuevo, sería ideal”, indicaron en una nota enviada en el 2024.

En la nueva nota, que presentaron el 4 de abril de este año, señalan que otro de los vehículos que cuentan con las condiciones adecuadas para transportarlos es el Nº 97.