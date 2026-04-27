¿Recaudación para campañas? La denuncia de permisionarios del Abasto

En la mañana de este lunes, permisionarios del Mercado Central de Abasto, en Asunción, llevaron a cabo una protesta con cierre de media calzada de la avenida Defensores del Chaco, exigiendo la separación de su cargo del director de la zona comercial, Carlos García, y otros funcionarios municipales a los que señalan por supuestas irregularidades.

En conversación con ABC Color, Karen Leguizamón, presidenta de la Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas, indicó que García continúa en sus funciones a pesar de que la Municipalidad de Asunción emitió una resolución de intervención del mercado. Opinó que la Comuna debería designar un director interino.

Los permisionarios denuncian desalojos irregulares de permisionarios, multas por montos excesivamente altos o el hecho de que los funcionarios municipales no entregan facturas por el pago de cánones y exigen que esos pagos se realicen en efectivo, no por transferencias bancarias.

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Manifiestan que se trata de un esquema de recaudación de dinero para campañas políticas, teniendo en cuenta que el corriente es un año electoral.

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Leguizamón afirmó que los permisionarios tienen evidencia de esos supuestos cobros recaudatorios, incluyendo filmaciones, y que los propios funcionarios municipales admitieron que deben recaudar dinero para las campañas de sus candidatos a las elecciones municipales.

Amenazas

Además, dijo que algunos trabajadores del mercado fueron amenazados para disuadirlos de sumarse a la protesta de hoy.

La representante de los permisionarios advirtió que los trabajadores del Abasto se movilizarán frente a la Municipalidad de Asunción si sus reclamos no reciben respuesta.