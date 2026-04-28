Alertan sobre baja vacunación contra el dengue: se usó apenas el 1,4% de las dosis para Asunción

El panorama de vacunación en Asunción presenta dos caras opuestas. Por un lado, la campaña de invierno muestra cifras alentadoras en sectores vulnerables, mientras que la lucha contra el dengue presenta números alarmantes, pese a la circulación activa de varios serotipos en el territorio nacional.

César Cazal, jefe del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la XVIII Región Sanitaria-Asunción, informó que existe una buena recepción de la vacuna contra la influenza entre los adultos mayores, sector considerado prioritario. En Asunción ya se administraron más de 25.000 dosis a esta franja etaria.

Asimismo, en la franja de 3 a 49 años, las cifras ascienden a 51.200 aplicaciones.

En cuanto a la fase dos, que integra a niños de 6 a 23 meses, se registran 835 dosis contra la influenza aplicadas. Cazal recordó que esta etapa acaba de iniciarse.

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Vacunación contra influenza: 40% de receptividad en Asunción

El funcionario de Salud precisó que desde el inicio de la campaña de invierno se han aplicado un total de 77.464 dosis contra la influenza, lo que representa el 40% del lote de 192.000 vacunas destinadas exclusivamente a Asunción.

“Tenemos buena receptividad en el rango de edad que son más importantes que son los adultos mayores y en el de 3 a 49 años que es el que está circulando en territorio capital tenemos 70% de receptividad”, sostuvo.

En el marco de la campaña de invierno, el PAI ejecuta la vacunación con la Neumo23, dirigida a mayores de 60 años para combatir 23 cepas de neumonía. El esquema requiere dos dosis con un intervalo de cinco años.

Cazal recordó que los 54 puestos habilitados en Capital atienden todos los días a la espera de los interesados.

Alerta por dengue: “La gente no está tomando conciencia”

La preocupación principal de las autoridades radica en la vacunación contra el dengue en Asunción. Según reveló el jefe de la XVIII Región Sanitaria, de un stock de 70.000 dosis, solo se han aplicado 1.034 desde noviembre del año pasado, lo que equivale apenas al 1,4% de la población objetivo.

“Es complicada la situación, la gente no está tomando conciencia con relación a esta vacuna que es muy importante. El año pasado tuvimos muchos casos de dengue serotipo dos y arrancamos desde enero con casos de serotipos uno y tres, pero la gente no está tomando conciencia”, expresó.

Recordó que el grupo habilitado comprende a personas de 5 a 39 años, con un esquema de dos dosis separadas por un intervalo de dos meses. Explicó que la exclusión de mayores de 40 años se debe a que los estudios indican que la enfermedad afecta mayormente a la población joven hoy habilitada.

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Cobertura contra los cuatro serotipos de dengue

Cazal resaltó que la importancia de la inmunización radica en la protección contra los cuatro serotipos del dengue. Añadió que, específicamente, para el serotipo DEN-2 (de gran circulación), la vacuna ofrece una cobertura del 85%.

Además, enfatizó que, ante un clima cambiante que suele confundir los síntomas del dengue con cuadros respiratorios, la vacunación se vuelve la herramienta preventiva clave para evitar complicaciones graves.