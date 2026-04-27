Piden intensificar eliminación de criaderos ante casos de serotipo 3 de dengue

El dengue, enfermedad transmitida por picaduras de mosquitos Aedes aegypti, suele tener su pico de casos en Paraguay a principios de cada año, en la lluviosa temporada de verano, pero este año el periodo de lluvias se está prolongando al otoño y, con él, la incidencia de la enfermedad.

Según comentó a ABC Color este lunes la doctora Andrea Ojeda, titular de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, solo en las últimas tres semanas fueron confirmados casi 30 casos de dengue en Paraguay.

La mayoría de esos casos son del serotipo 1, el más común. Sin embargo, también fueron detectados dos casos del más inusual serotipo 3, que no circula de forma masiva en Paraguay desde 2007. Ambos casos corresponden a personas que viajaron recientemente a países vecinos donde ese serotipo sí tiene mucha circulación.

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Luego de la epidemia de serotipo 3 de 2007 solo se registraron casos aislados de esa variante de la enfermedad en 2016 y el año pasado, recordó la médica.

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Aunque el serotipo 3 no es especialmente más grave que las demás formas de dengue, el hecho de que no ha circulado de forma masiva en el país en casi 20 años podría contribuir a que se contagie de forma más fácil.

Prevención

Aunque la circulación de dengue en Paraguay actualmente no es demasiado alta, la doctora Ojeda enfatizó que la ciudadanía no puede bajar la guardia y pidió redoblar esfuerzos en la prevención por medio del uso de repelentes de insectos y, principalmente, de la eliminación de potenciales criaderos de mosquitos, que pueden reproducirse en cualquier objeto dejado a la intemperie que acumule agua.

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Señaló que el clima lluvioso que se sigue registrando en Paraguay es “propicio para que los mosquitos estén presentes”.

La doctora Ojeda recordó también que está disponible en centros públicos de salud la vacuna contra el dengue, que ayuda a prevenir casos graves de la enfermedad.

En lo que va del año no se han registrado muertes por dengue en Paraguay.

Vigilancia ante chikunguña

Otra enfermedad transmitida por los mosquitos Aedes aegypti con mucha incidencia cada año en Paraguay es la chikunguña, de la cual se han registrado 10 casos confirmados en el país desde enero.

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La doctora Ojeda afirmó que la vigilancia ante la chikunguña está “súper activa” debido a que actualmente se registran epidemias de esa enfermedad en países vecinos como Bolivia o Brasil.