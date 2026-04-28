Cones ignoró a su propia asesora y habilitó más carreras de Medicina en Paraguay

Siguen las críticas hacia el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), liderado actualmente por Luis Ramírez, ministro de Educación y presidente de este organismo, por continuar con la política de habilitar más carreras de Medicina en Paraguay.

La doctora Sandra Ocampos, asesora del Cones para analizar la situación de la formación médica y miembro de una comisión Ad Hoc, creada en el 2024 por este organismo, sostiene que el país no necesita más facultades de medicina, más bien, necesita mejores médicos.

Pese a la postura de la especialista contratada por el Cones, el consejo directivo aprobó a tambor batiente, el 17 de marzo, la habilitación de tres nuevas carreras de Ciencias Médicas; dos en universidades públicas y una de gestión privada, en Pedro Juan Caballero.

“La carrera de Medicina es una carrera universitaria que forma profesionales que deben estar capacitados para tomar decisiones sobre la vida y la muerte. Por eso, en todo el mundo, su expansión está cuidadosamente regulada”, afirma Ocampos en un artículo compartido por la Academia de Medicina del Paraguay con ABC.

¿Cuál es la situación de la formación en Medicina en Paraguay?

La doctora Ocampos indica en el artículo que en todo el mundo, la expansión de esta carrera está regulada. “No por capricho, sino por una razón simple: un sistema puede absorber más estudiantes en aulas, pero no puede inventar más pacientes, más hospitales ni más tutores clínicos capacitados. Ese es el límite real de la formación médica. Y Paraguay ya está sobrepasando”, apunta.

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Luego, agrega que “el cuello de botella” que nadie quiere discutir a nivel político es que el problema no está en construir grandes edificios para contar con más aulas. Ni siquiera solamente en construir más hospitales.

“El problema real es contar con la disponibilidad de pacientes y de tutores clínicos capacitados para formar en competencias, que es el modelo mundialmente validado para formar médicos de grado y posgrado, desde hace más de 30 años”, asegura.

Luego, indica que en Paraguay, los propios informes técnicos nacionales muestran una realidad preocupante: existen múltiples universidades que comparten los mismos campos clínicos, hay sobrecarga de estudiantes en hospitales y la supervisión de docentes es insuficiente.

El error de tratar la Medicina como un “mercado”

Es cierto que las facultades de Salud generan movimiento económico, empleo y desarrollo local, afirma la doctora Ocampos. Añade que ese no es el problema, y que, la verdadera complicación resulta cuando ese crecimiento económico se logra a costa de debilitar la calidad de la formación médica y “poner en riesgo” la seguridad de la población.

No todo ingreso económico es socialmente deseable si genera riesgos estructurales para la población. Nadie permitiría más aerolíneas sin control de seguridad aérea, ni abriría plantas nucleares sin regulación ambiental. Entonces, ¿Por qué permitir expansión sin control en un sector donde el ‘producto final’ es un médico que atiende personas?, se pregunta la especialista.

“Estamos ante un sistema que creció impulsado por demanda externa, sin una planificación alineada con la capacidad formativa ni con las necesidades del sistema de salud nacional. El sistema educativo fue capturado por una lógica de exportación de servicios, no por una lógica de salud pública”, remarca.

Más críticas ante la expansión de ofertas de Medicina

El doctor Alfredo Boccia, miembro de la Academia de Medicina del Paraguay, lanzó una dura crítica hacia las facultades de Salud que pululan en el país.

“Vamos a tener médicos de la categoría de Hernán Rivas. Lo que es Hernán Rivas para el Derecho, así vamos a tener médicos aquí”, apunta el médico. Insiste en que, como no hay control, tampoco se sabe si no están regalando títulos de Ciencias Médicas en el país, tal cual lo que se denuncia en el caso del parlamentario.

El Círculo Paraguayo de Médicos, había exigido a la Presidencia de la República, una intervención al Cones, luego de que aprobaron tres nuevas ofertas de grado en el área. Criticaron duramente la resolución N° 2/26 del Cones, que incluso habilita a las universidades a abrir Medicina de manera provisoria, sin la necesidad de contar con campos de práctica por dos años.

Por la normativa N°2, la Aneaes también se mantiene en conflicto con el Cones. El presidente de la Agencia, José Duarte Penayo, denunció que el Cones usurpa funciones de la entidad, al establecer por ejemplo, evaluaciones y controles “a futuro” que son tareas propias de la Aneaes.