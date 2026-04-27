Estafa en Medicina: “Vamos a tener doctores de la categoría de Hernán Rivas”, advierten

La Academia de Medicina del Paraguay se mantiene firme en sus críticas hacia la excesiva cantidad de carreras de Medicina, que pululan en todo el territorio nacional, con escaso o nulo control de organismos como la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (Aneaes) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

Una de las voces críticas hacia este modelo educativo, es la del doctor Alfredo Boccia, analista político y miembro de la Academia de Medicina. El médico asegura que el “tema de fondo” es la existencia de 46 carreras de Ciencias Médicas en el Paraguay.

Afirma que, según expertos, en una país con la población que tiene el Paraguay, no necesita más de tres o cuatro facultades, quizás cinco. “Pero esto se convirtió en un negocio demasiado rentable, que vincula a políticos. Cada diputado, en cada departamento quiere tener su propia facultad. Incluso se vincula al dinero del lavado narco, como se da en la frontera con Pedro Juan Caballero”, sostiene.

Para el experto, lógicamente ofrecen una calidad educativa muy baja. “No hay forma de que tengan suficiente cantidad de profesores especializados y, sobre todo, centros de práctica. En Pedro Juan Caballero, por ejemplo, hay dos hospitales más o menos grandes, pero tienen 10 carreras de Medicina”, insiste.

“Estafa” en Medicina: preocupa el caso de estudiantes brasileros

El doctor Boccia añade otra arista al problema de Medicina en el país. “El problema es que nos dicen que no importa que haya mala calidad, si todos los estudiantes son brasileros que van a ejercer a su país. Pero no es tan así. Porque está el examen de Revalida, que justamente hicieron en Brasil para protegerse de la cantidad de médicos que les estábamos enviando hace 10 años, mal formados”, explica.

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El porcentaje de estudiantes de facultades paraguayas que hace el test de Revalida y lo aprueba está entre el 1% y el 14%, según indicó el experto. “Esa gente que rebota, no puede ejercer la medicina en Brasil, excepto en un programa marginal que se llama Mais Médicos, que está reservado para regiones remotas, la Amazona, ciertas favelas, lugares donde nadie quiere ir.

Entonces, agrega, el resto queda al margen, tiene el título de médico de Paraguay, pero no puede ejercer. “Lo único que les queda es volver a Paraguay, donde sí pueden ejercer, acá no hay ningún tipo de examen, prueba, nada. Así hay 300 médicos brasileros insertados en Unidades de Salud Familiar, en las guardias”, dice. Todo esto, nuevamente, sin ningún tipo de control.

Aclara que el problema no es que sean brasileros, sino que no es un problema solo del Brasil, sino que repercute directamente con la calidad de la atención en nuestro país. “Esto va a tener consecuencias en la salud pública”, reafirma.

Medicina y el caso Hernán Rivas

Alfredo Boccia es categórico al comparar las carreras de Medicina, sus egresados y el conocido caso de supuesto título falso de abogado del senador Hernán Rivas (ANR-cartista).

Para el médico, lo primero que deben hacer los órganos de control es dejar de crear más carreras de Medicina; luego, como mínimo, cerrar las carreras que no cuentan con acreditación. Según datos de la Aneaes, de 45 facultades de Ciencias Médicas, solo 25 cuentan con certificación de calidad.

Para colmo, el Cones liderado actualmente por el ministro de Educación, Luis Ramírez, creó en marzo tres nuevas carreras de esta especialidad.

“Vamos a tener médicos de la categoría de Hernán Rivas. Lo que es Hernán Rivas para el Derecho, así vamos a tener médicos aquí”, apunta. Insiste en que, como no hay control, tampoco se sabe si no están regalando títulos de Medicina en el país, tal cual lo que se denuncia en el caso del parlamentario.

El caso Hernán Rivas

El senador colorado cartista Hernán Rivas, había sido acusado y su causa fue elevada a juicio oral por el Ministerio Público, en el marco de una investigación sobre la presunta tenencia de un título universitario falso de abogado.

Si bien fue sobreseído por la Cámara de Apelaciones, la Fiscalía abrió una nueva causa penal el 20 de abril, tras una denuncia de legisladores, por la presunta comisión del hecho punible de producción mediata de documento público de contenido falso.

Por el escándalo del supuesto título mau, la Cámara de Senadores aprobó el 22 de abril, un pedido de permiso temporal para que el senador Rivas se ausente de su banca. Este trámite fue calificado de inconstitucional.