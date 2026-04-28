Familia de María Fernanda exige imputación y condena por homicidio para padres del acusado

Leonardo Benítez sostuvo que la imputación por exposición al peligro en el tránsito terrestre y obstrucción a la investigación resulta “muy liviana” y no guarda relación con la gravedad del caso. Afirmó que desde el inicio el padre del adolescente habría ocultado información clave e incluso sospecha que tuvo participación en el asesinato y en el traslado del cuerpo hasta un predio baldío ubicado detrás de la vivienda.

En ese sentido, insistió en que tanto el padre como la madre del sospechoso deben ser imputados por homicidio y posteriormente condenados conforme a la gravedad de los hechos.

Asimismo, manifestó su total desacuerdo con la postergación del juicio oral y público, que debía iniciar ayer, pero que, por ausencia de la defensora de una de las imputadas, se postergó para las 9:00 del lunes 18 de mayo, señalando que la nueva fecha implica una nueva dilación del proceso.

El padre de la víctima remarcó que el caso no debe prolongarse y que los responsables deben responder por este horrendo crimen, que generó una profunda conmoción en Coronel Oviedo y en todo el país.

Finalmente, criticó el accionar de la justicia, al considerar que no está actuando con la celeridad necesaria, y pidió eficiencia y objetividad tanto al Ministerio Público como al Tribunal de Sentencia para garantizar una investigación seria y una condena ejemplar.

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Entre los acusados figuran Franco Antonio Acosta Céspedes y Mikhaella Rolón Melgarejo, además de los padres del menor y el suegro del adolescente, quienes enfrentan cargos que van desde complicidad, instigación y encubrimiento del crimen.

El Tribunal de Sentencia para el juicio por el asesinato de María Fernanda Benítez está integrado por Luis Ovelar (presidente), Andrea Riquelme y Víctor Vera, quienes, en una audiencia previa, analizaron la situación y resolvieron hacer lugar al justificativo médico presentado por la abogada Tatiana Duarte, defensora de Mikhaella Rolón Melgarejo, lo que derivó en la postergación del proceso.

El asesinato de María Fernanda Benítez, ocurrido el 27 de mayo del año pasado, y cuyo cuerpo fue hallado enterrado y totalmente calcinado en un patio baldío el 31 del mismo mes en Coronel Oviedo, generó una profunda conmoción a nivel local y nacional.

El principal sospechoso es un adolescente de 17 años, con quien María Fernanda Benítez habría mantenido una relación casual y, como consecuencia, habría quedado embarazada.

El adolescente acusado tenía una relación de noviazgo con otra adolescente y, al enterarse de esa situación, habría decidido acabar con la vida de María Fernanda Benítez.

El juicio oral para el principal sospechoso todavía no tiene fecha fijada, en vista de que aún faltan algunas diligencias jurídicas para establecer el inicio del proceso.