Esperan resolución de elevación a juicio oral del principal acusado del crimen de María Fernanda Benítez

El fiscal Fermín Segovia, quien lleva adelante la causa junto con la fiscala Noelia Montanía, confirmó que el martes último se desarrolló la audiencia preliminar del menor procesado. “Estamos a la espera de la resolución del juzgado sobre la remisión a juicio oral, con la consecuente admisión de la acusación y de las pruebas que hemos ofrecido”, señaló.

La causa del adolescente está a cargo de la jueza penal de la Adolescencia Catalina Riquelme, por tratarse de un fuero especializado. Una vez que se emita la resolución, la defensa podrá analizar si presenta o no algún recurso, trámite que debe cumplirse antes de que el proceso quede firme para su elevación a juicio.

En cuanto a los mayores de edad involucrados, ya fueron remitidos a juicio oral por el Juzgado de Garantías. La mujer identificada como Mikhaella Chiara Yasy Rolón Melgarejo está procesada por incitación a cometer hechos punibles y otros delitos conexos, considerados por la Fiscalía como de mayor gravedad en comparación con los demás implicados.

Los otros acusados enfrentan distintos cargos. El procesado Franco Antonio Acosta Céspedes está acusado por complicidad en tentativa de aborto y frustración de la persecución penal. Esta última causa también involucra al suegro del adolescente acusado del asesinato de María Fernanda, quien está también procesado por frustración de la investigación. Mientras que los padres del menor fueron procesados por simulación de hecho punible y exposición a peligro.

Respecto a la situación procesal actual, el padre del adolescente continúa con prisión preventiva. La madre obtuvo arresto domiciliario en otra causa en Misiones, mientras que Mikhaella Chiara sigue recluida. Franco y Villamayor, en cambio, cuentan con medidas alternativas y afrontarán el proceso en libertad.

Según la conclusión de la investigación fiscal y policial, todos los elementos apuntan al adolescente como autor del crimen, considerado el hecho más grave del caso. La Fiscalía sostiene que las pruebas reunidas lo ubican como principal responsable de la muerte de María Fernanda Benítez.

Con la inminente resolución judicial, el caso entra en una etapa decisiva, a casi un año de un crimen ocurrido el 27 de mayo del año pasado y del hallazgo del cuerpo ocurrido el 31 del mismo mes, que conmocionó a Coronel Oviedo y que sigue generando expectativa en la ciudadanía.