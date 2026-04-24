Para este lunes está previsto el juicio oral por el asesinato de María Fernanda Benítez

El caso entra en una etapa decisiva, tras casi un año del crimen ocurrido el 27 de mayo del año pasado y cuyo cuerpo fue hallado el 31 del mismo mes. El hecho conmocionó a Coronel Oviedo y a todo el país.

El fiscal Fermín Segovia confirmó que el proceso está previsto para arrancar en la fecha señalada en relación con los imputados mayores de edad, aunque aclaró que existen obstáculos que podrían derivar en una eventual suspensión. Entre los acusados figuran Franco Antonio Acosta Céspedes y Mikhaella Rolón Melgarejo, además de los padres del menor y el suegro del adolescente, quienes enfrentan cargos que van desde complicidad, instigación y encubrimiento del crimen.

Fermín Segovia explicó que las defensas de Franco Antonio Acosta Céspedes y del suegro del adolescente sospechado de cometer el asesinato presentaron dos acciones de inconstitucionalidad, cuestionando resoluciones judiciales dictadas previamente por el juzgado de garantías, las cuales ya habían sido apeladas y posteriormente ratificadas por un Tribunal de Apelaciones.

Indicó que el cuestionamiento principal es contra esa resolución que fue confirmada en segunda instancia, pero las defensas no comparten ese criterio y recurrieron a la inconstitucionalidad.

En ese sentido, añadió que ahora será el Tribunal de Sentencia el que deberá analizar dichas acciones y definir si corresponde o no suspender el inicio del juicio oral.

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El colegiado que deberá llevar adelante el juzgamiento de los acusados está integrado por los jueces Luis Ovelar, Andrea Riquelme y Víctor Vera, quienes ya fueron designados para el efecto.

En cuanto al menor de edad señalado como principal sospechoso, el fiscal explicó que su situación procesal se encuentra en una etapa menos avanzada. Hasta el momento, no se ha conformado un tribunal de sentencia ni se ha fijado una fecha para el inicio de su juicio, debido a que el expediente aún no fue remitido a la instancia correspondiente.

De esta manera, existe una diferencia en el avance del proceso entre los acusados adultos, cuyo juicio ya tiene fecha, y el menor implicado, cuyo caso sigue pendiente de definición.