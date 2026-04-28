Fotos: obligados a convivir rodeados de basurales en Asunción

A pocos metros de la avenida Costanera y a escasa distancia del Parque Lineal, lo que antes era un amplio espacio verde y natural se convirtió en un vertedero irregular donde, según denuncian los vecinos, llegan diariamente decenas de vehículos a descargar residuos. La situación, lejos de mejorar, se agrava con el paso del tiempo, sin que existan controles efectivos que frenen esta práctica.

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“Es nuestra lucha de cada día, no podemos salir de nuestras casas por el olor nauseabundo, de todo tiran, amanece así cada día”, lamentó Sergio Espínola, vicepresidente de la comisión vecinal.

El referente vecinal aseguró que han recurrido a distintas instituciones sin obtener soluciones sostenibles. A pesar de ello, hasta la fecha los vecinos de Tablada Nueva conviven diariamente con olores intensos, contaminación ambiental y riesgos sanitarios.

Lo que debería ser un espacio comunitario de esparcimiento y hasta un camino se transformó en un foco de insalubridad que afecta a todos los pobladores.

Un “minicateura” que crece sin control

De acuerdo con el testimonio de los pobladores, el sitio funciona como un vertedero clandestino activo al que llegan más de 50 camiones por día. “Vienen inclusive a veces hasta 70 camionetas y camiones por día. Nadie hace nada, nadie ataja, es una pena”, denunció.

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El tipo de residuos es variado: desde bolsas de basura domiciliaria hasta restos de poda, escombros e incluso desechos provenientes de instituciones. “Incluso un vehículo de la ANDE depositando restos de árboles”, aseguró.

La situación se agrava porque, además de los vehículos, personas en situación de calle rompen las bolsas y dispersan los residuos.

Un camino que desapareció bajo la basura

El lugar afectado no siempre fue así. Según relatan los vecinos, hace dos o tres años era un sendero verde utilizado por la comunidad. “Era un sendero, un camino muy lindo por el que podíamos transitar”, aseguró.

Sin embargo, con el tiempo comenzaron a aparecer carriteros y vehículos particulares arrojando basura, hasta que la situación escaló con la llegada de camiones de gran porte. Hoy, ese camino está completamente inutilizable.

Incluso los propios vecinos intentaron recuperar el espacio por sus medios. “Con tractores y ayuda de los astilleros pudimos limpiar un poco, hacer a un lado, así estamos sobreviviendo”, relató.

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Controles más estrictos, piden los vecinos

Si bien la Municipalidad realiza retiros ocasionales de residuos, los vecinos aseguran que esto no resuelve el problema de fondo. “La municipalidad de vez en cuando lleva algunas basuras, pero si no viene la PMT o la Policía a atajar esto es imposible, cada vez es peor”, afirmó el dirigente.

La cercanía del basural con espacios públicos genera aún más preocupación. El vertedero está a unos 10 metros de la Costanera y a aproximadamente 150 metros del Parque Lineal, una zona frecuentada por familias y actividades recreativas.

“El sábado pasado tuvimos una actividad en el Parque Lineal, estaba el Ministerio de Ambiente y todas las autoridades, pero no caminaron 150 metros para ver las basuras que tenemos acá”, criticó.