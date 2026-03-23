¿Recreación o peligro mortal? El deplorable estado de la Costanera que indigna a los asuncenos

“Es una mierda”, fue la respuesta de un ciclista, este lunes, al ser consultado sobre el estado actual de la Costanera Norte. El fin de semana, un niño sufrió un accidente al caer con su bicicleta en un pozo. El hecho fue denunciado por su padre en las redes sociales.

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El hueco, de concreto y sin tapa, correspondiente al sistema eléctrico de la zona, representa una trampa mortal para quienes intentan disfrutar de este espacio recreativo en la capital.

La costanera, administrada por la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), está igual o peor que hace casi un año. Entonces, todavía bajo la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), dos ciclistas habían sufrido graves accidentes en casi idénticas circunstancias, demostrando una desidia que persiste en el tiempo.

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Eduardo Paniagua, un ciclista habitual de la zona, denunció que los peligros en la infraestructura no son nuevos, sino una negligencia estatal sostenida. Según relató, el registro donde cayó el niño está abierto desde hace ocho o nueve meses sin que ninguna autoridad municipal intervenga.

Paniagua denunció que, mientras las autoridades se “tiran la pelota”, la ciudadanía queda totalmente expuesta a sufrir una tragedia mayor. “(El año pasado) Ya cayeron dos ciclistas, y no murieron porque no era su hora. Ayer una criatura cayó, y no murió porque no era su hora. Las autoridades están esperando que alguien muera para tomar cartas en el asunto”, criticó.

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Zona oscura y peligrosa

El ciudadano agregó que uno de los principales problemas de la zona es la deficiente iluminación. “Incluso de día de día, cuando está nublado, ya ese pozo -donde cayó el niño- no se ve. De noche, ni qué decir. Además que las luces ahí están quemadas, no todo alumbra bien, es un desastre”, dijo.

ABC constató que incluso algunos reflectores del puente Héroes del Chaco, de reciente inauguración, están descompuestos. La situación empeora a medida que se avanza hacia el Centro de Asunción. A lo largo de prácticamente toda la avenida, los reflectores fueron rapiñados.

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A la falta de iluminación de la avenida, se suma una creciente inseguridad y la falta total de vigilancia por parte de las fuerzas del orden. El sitio es descrito como un lugar desolado, donde la presencia de efectivos policiales es nula, dejando a los ciudadanos vulnerables a cualquier incidente.

“Es un descontrol total a la noche”, afirmó Paniagua, subrayando que pedalear en estas condiciones de soledad se ha vuelto una actividad sumamente peligrosa. Los ciclistas se sienten abandonados a su suerte en un predio que, por su naturaleza, debería ser seguro para la recreación.

Abandono crítico

ABC recorrió la Costanera Norte y constató un serio estado de abandono y deterioro crítico en la infraestructura, con riesgos mortales para los usuarios. El peligro más evidente es la gran cantidad de pozos abiertos, como el que ocasionó la caída del niño este fin de semana, correspondientes a los registros del servicio eléctrico.

A lo largo de prácticamente todo el recorrido, desde el Puente Héroes del Chaco hasta la rotonda de General Santos, se observan fosas de gran profundidad completamente abiertas, en medio de las veredas y zonas de tránsito peatonal. En algunos casos, las pesadas tapas de hormigón están desplazadas o rotas, dejando aberturas peligrosas que podrían causar caídas graves.

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El pozo donde cayó el niño, por ejemplo, tiene una dimensión de más de 1,2 metros de ancho, lo que representa una tercera parte de los 3,86 metros del ancho total de la vereda. Además, se encuentra en el medio mismo, dejando apenas 1,35 metros a cada lado para el paso peatonal o de las bicicletas.

El deterioro alcanza a grandes tramos de la bicisenda, en los que el pavimento prácticamente desapareció por completo. Hay desniveles, escombros y tierra por todos lados, lo que imposibilita el tránsito seguro de ciclistas. En idénticas condiciones está gran parte de la vereda. En algunos lugares, hay varillas de acero expuestas y oxidadas, lo que representa un riesgo de cortes o tropiezos.

Antecedentes

En abril de 2025 -todavía bajo la administración de Nenecho-, hace casi un año, dos ciclistas sufrieron serios accidentes en la misma zona de la Costanera Norte. La causa fue idéntica, pozos abiertos de registros del cableado eléctrico.

El caso más grave, que involucró a un joven de 20 años, derivó en serias heridas, que motivaron su traslado en ambulancia a un centro asistencial. El joven perdió muchísima sangre.

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Sus familiares reportaron que, además de severos cortes en el rostro, sufrió fracturas en los huesos, en torno a los ojos y la nariz. Casi una semana después, el pozo que ocasionó el accidente seguía abierto.

Esta caída ocurrió poco más de dos semanas después de que otro ciclista cayera por culpa de un serio desnivel en la bicisenda de la Costanera, frente al Palacio de López. La caída había dejado inconsciente a la víctima por 15 minutos.