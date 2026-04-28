IPS: pacientes denuncian falta de medicamentos y especialistas tras cambio de titular

Un equipo de ABC TV recorrió el Centro de Atención Ambulatoria (CCA) del Instituto de Previsión Social (IPS), donde recogió testimonios de pacientes que expresaron sus reclamos tras la reciente designación del doctor Isaías Fretes como titular del ente.

La mayoría de los asegurados reiteró quejas por la falta de medicamentos y la escasez de especialistas. Asimismo, manifestaron cuestionamientos al sistema de agendamiento de turnos.

Aldo Cantero relató que lleva seis meses intentando conseguir una cita con un cardiólogo, debido a que desde octubre pasado necesita renovar su medicación. “No es que no hay medicación; no hay médico que te atienda para que te pueda recetar eso”, dijo.

Indicó que suele acudir al Ingavi, pero allí no encuentra especialistas disponibles. Señaló que también intentó en Capiatá, con el mismo resultado, porque solo hay disponibilidad en el CAA.

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Quejas por sistema de agendamiento

Comentó además que había recibido la aprobación de un turno para este martes mediante el sistema de agendamiento vía WhatsApp, pero esta mañana le informaron que la cita no estaba confirmada, por lo que finalmente no podrá acceder a la consulta.

También cuestionó el sistema de agendamiento, al que calificó de burocrático e ineficiente. “Sí, hace falta medicación, pero primero hacen falta médicos que te atiendan y te receten esa medicación”, dijo.

Ante esta situación, explicó que no puede interrumpir su tratamiento, por lo que actualmente se ve obligado a costear de su propio bolsillo los medicamentos que necesita.

Denuncian falta de medicamentos y efectos adversos

Por su parte, María Angélica Prieto denunció la falta de medicamentos esenciales. Según indicó, desde hace tres meses no recibe el fármaco que requiere para tratar su condición.

Relató que este martes debió madrugar y trasladarse desde Ñemby hasta el CAA para retirar sus medicamentos, pero no le entregaron lo que necesitaba y, en su lugar, le proporcionaron otros que le generan efectos adversos.

“No sé qué más hacer porque no puedo comprar los medicamentos. No sé cuál es la solución acá”, lamentó.

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Además de las denuncias por insumos y especialistas, los pacientes consultados exigieron una mejor atención, especialmente para las personas de la tercera edad, así como medidas firmes para combatir la corrupción dentro del sistema.