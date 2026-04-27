Paz en el IPS: acuerdo garantiza atención de Hemodinamia tras conflicto con médicos

En una jornada marcada el riesgo de una suspensión masiva de servicios críticos, el doctor Isaías Fretes, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), y el equipo de médicos especialistas en Hemodinamia del Hospital Central lograron sellar un acuerdo para garantizar la continuidad de la atención a los asegurados.

Durante una reunión de carácter urgente realizada esta tarde, ambas partes definieron normalizar el servicio de Hemodinamia y Cardiología. El punto central del conflicto, quedó resuelto, según anunció Fretes en rueda de prensa.

El presidente del IPS informó que entre semana la atención se realizará de forma normal, en los turnos establecidos, mientras que por las noches, fines de semana y feriados se aplicará, de manera “momentánea”, el sistema de guardia pasiva.

Al ser consultado sobre las polémicas declaraciones previas de Fretes —quien inicialmente calificó la guardia pasiva como un “invento”—, el titular del IPS optó por la conciliación. “No hay que escarbar en la herida, nos costó muchísimo llegar a un acuerdo. Hicimos borrón y cuenta nueva”, sentenció, buscando cerrar la crisis institucional que amenazaba con dejar sin cobertura de urgencia a pacientes cardíacos.

IPS: dignificación salarial y “repatriación” de especialistas

Uno de los compromisos asumidos por la nueva administración es la mejora de las condiciones laborales. Fretes aseguró que el objetivo es “dignificar el salario de estos profesionales” y ampliar la dotación de especialistas.

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El recientemente nombrado presidente del IPS, en reemplazo de Jorge Brítez, incluso habló de realizar gestiones para atraer a médicos que actualmente residen en España, por ejemplo, subrayando que para ello es imperativo garantizarles estabilidad y sueldos acordes a su alta especialización.

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El doctor Elías Rolón, representante de los especialistas, indicó que actualmente se dispone de un plantel de 16 médicos que estarán pendientes del llamado ante cualquier urgencia que se registre fuera del horario habitual. Resaltó además, que pese a los roces iniciales, el gremio está “esperanzado en que esto cambie”.

El médico afirmó que el servicio de Hemodinamia asegura su operatividad total, desactivando la medida de fuerza que pretendía limitar la atención solo al horario de 07:00 a 19:00.

Más angiógrafos en camino

El presidente del IPS reconoció que la institución corre “contrarreloj” para renovar su equipamiento tecnológico. La falta de insumos y equipos averiados ha sido una de las denuncias constantes de los asegurados y, reclamo del gremio médico.

Fretes mencionó un plan de reequipamiento que incluye la compra de nuevos equipos, asegurando que se están gerenciando dos nuevos angiógrafos de manera inmediata.

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“Estamos contrareloj para poder comprar nuevos equipos; no solo es reparar los equipos, tenemos que tener más angiógrafos. Está en planes tener un angiógrafo en Ciudad de Este; estamos en plan de mejorar esto. Lo ideal es tener cinco angiógrafo, pero lo que ahora estamos gerenciando son dos nuevos”, sostuvo.

Al finalizar la conferencia de prensa, Fretes dijo “conmigo no va eso de para tratar de maquillar las cosas” y pidió tranquilidad al asegurado, afirmando que “el servicio de Hemodinamia va continuar sin inconvenientes”. Debido a que ninguno de estos equipos estaba disponible, el 28 de enero falleció aguardando un cateterismo, el asegurado Braulio Vázquez, uno de los casos registrados este año, de supuesta negligencia médica, que generó el cambio del anterior presidente de IPS, Jorge Brítez.