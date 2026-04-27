IPS Campo Vía de Capiatá: denuncian falta de médicos, medicamentos, precariedad edilicia y condiciones insalubres

Pacientes del IPS Campo Vía, en la ciudad de Capiatá, denunciaron de manera reiterativa la falta de médicos para la atención en el área de Urgencias. Según manifestaron, en la Urgencia se dispone de un médico para adultos y otro para Pediatría, lo que resulta insuficiente ante la alta demanda diaria. A esto se suman otras quejas, como la falta de medicamentos.

Lea más: IPS Campo Vía: persiste la falta de médicos y fármacos

Los asegurados señalaron que la falta de médicos prolonga la espera de los enfermos en los pasillos para ser atendidos. Muchos madrugan para conseguir turno, según las quejas.

Lea más: Clínica Campo Vía: denuncian cierre de laboratorio, pero IPS dice que son trabajos provisorios

En ese sentido, los asegurados que concurrieron en la mañana de este lunes al IPS Campo Vía lamentaron la forma negligente en que fueron tratados. Muchos acudieron por cuadros de vómitos, diarreas, gripes, fiebre, problemas de hipertensión y niveles elevados de glucemia, dolencias que, según manifestaron, deberían ser tratadas de manera oportuna.

Lea más: IPS Campo Vía: faltan especialistas y medicamentos, y sobran denuncias

Asimismo, los usuarios lamentaron la ausencia de especialistas en el área de Urgencias, especialmente diabetólogos y cardiólogos. Esta situación obliga a muchos a buscar atención en otros centros o postergar controles importantes.

Lea más: IPS Campo Vía: faltan especialistas y medicamentos, y sobran denuncias

A esta situación se suma la constante falta de medicamentos para los pacientes que acuden a la urgencia, como también en los consultorios por agendamiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No siempre tienen los medicamentos que se nos cargan en el sistema. Salimos de la Urgencia, vamos a la farmacia y no hay medicamentos”, lamentó doña Nilda Fariña.

Lea más: IPS Campo Vía: asegurados denuncian que no se realizan análisis de sangre y hay faltante de medicamentos para diabéticos

Similares inquietudes presentan los pacientes que acuden a los consultorios con agenda previa. Mencionaron que para conseguir los turnos tardan más de un mes.

“A los que somos enfermos crónicos nos cargan nuestros medicamentos, que por lo general duran tres meses, pero pasa que cada vez que queremos retirar nuestra medicina no hay en stock. Entonces debemos comprar para seguir nuestros tratamientos en forma”, aseguró Fariña.

Lea más: Capiatá: pacientes de IPS Campo Vía piden más médicos clínicos

Las condiciones insalubres dentro del establecimiento son otra de las constantes quejas. Denunciaron que los baños y los bancos no son higienizados de manera adecuada, presentando acumulación de suciedad y presencia de moscas, lo que agrava el malestar de los pacientes.

En cuanto a la infraestructura, indicaron que el edificio carece de mantenimiento, y eso se visibiliza en las paredes, que están con notable humedad y presencia de moho en varios sectores.

Otro aspecto crítico es el estado del estacionamiento, que se encuentra intransitable debido al barro de tierra roja y agua acumulada tras las lluvias, lo que dificulta el acceso de los usuarios.

La directora del IPS Campo Vía, Dra. Alba Ramos, rechazó las denuncias. Dijo que tienen dos médicos para adultos y pediatría en la Urgencia.

“Estoy en el consultorio ayudando para agilizar la atención de los pacientes. Hay muchos casos respiratorios, estamos entrando en los picos ahora. Tenemos dos médicos para adultos y pediatría”, refirió.