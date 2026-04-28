¡Ya salió el nuevo álbum de figuritas Panini Mundial 2026!

La fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, ya comenzó con los preparativos para el lanzamiento de la colección oficial de Panini.

Esta edición histórica, la primera con 48 selecciones, promete ser la más extensa hasta la fecha.

El álbum oficial contará con un total de 112 páginas y 980 stickers. Cada una de las 48 selecciones nacionales dispondrá de dos páginas y un total de 20 stickers por equipo, desglosados en 18 retratos de jugadores, una imagen grupal y un escudo oficial fabricado en material especial.

Además, la colección incluirá secciones dedicadas a los estadios, el calendario de partidos, récords y la historia del torneo.

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Los “Extra Stickers” del álbum Panini

Una de las grandes atracciones son los Extra Stickers, una serie de 80 piezas especiales de 20 jugadores de élite en 4 variantes de color: morado, bronce, plata y oro, que no tienen un lugar asignado en el álbum y están diseñados para ser coleccionados por separado.

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Entre las figuras seleccionadas para estos cromos de acción se encuentran leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, así como estrellas actuales como Kylian Mbappé.

La variante “Gold” es extremadamente rara, con una probabilidad de aparición de 1 entre cada 1.900 sobres.

En Paraguay el álbum de tapa flexible tiene un costo de G. 25.000, mientras que un pack de 10 sobres (con 7 figuritas cada uno) cuesta G. 80.000. Un “Display Box” de 104 sobres se comercializa por G. 832.000.

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¿Qué pasa cuando lleno el álbum?

Estadísticamente, completar el álbum de forma individual requiere una inversión alta, por ello, como es tradición, se recomienda realizar intercambios en grupo para reducir significativamente la cantidad de sobres necesarios.

Para los que prefieren la opción digital, la aplicación “FIFA Panini Collection” ya está disponible para Android e iOS. Esta versión otorga dos sobres gratuitos diarios a cada usuario.

Además, mediante la alianza con Coca-Cola, los coleccionistas pueden obtener sobres adicionales escaneando productos físicos o utilizando códigos promocionales como FIFA-2026-PLAY y PANINICOLLECT.

Tips para evitar fraudes

Ante la aparición de versiones piratas, Panini ha enfatizado que no realiza preventas fuera de sus canales oficiales ni a través de perfiles de redes sociales no verificados.

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Para asegurar la autenticidad del producto, los aficionados deben adquirirlo en la página oficial, puntos de venta autorizados o distribuidoras certificadas.

Las señales de alerta incluyen precios inconsistentes, métodos de pago informales y la falta de identidad gráfica oficial de la marca, según indican desde las páginas web oficiales de Panini.