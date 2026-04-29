Encarnación: Pobladores de Ita Paso anuncian manifestación para exigir mejoras en el transporte público

Los pobladores del barrio Ita Paso, ubicado a unos 8 kilómetros del microcentro de Encarnación, anunciaron que volverán a manifestarse este lunes 4 de mayo, en reclamo por la falta de respuestas de las autoridades y de las empresas encargadas del transporte público. Se trata de la tercera ocasión en que los pobladores de esta zona se movilizarán en reclamo por el pésimo servicio.

Los vecinos denuncian que la frecuencia de los itinerarios se redujo drásticamente en las últimas semanas y que, durante tres fines de semana consecutivos, el servicio dejó de funcionar los días sábado, afectando principalmente a trabajadores y familias de escasos recursos que dependen del transporte para llegar a sus empleos.

La problemática no es nueva. Desde hace dos semanas, los pobladores vienen realizando manifestaciones para exigir que se garantice al menos la cobertura en los horarios pico de la mañana y la tarde. “Nos vemos obligados a recurrir a alternativas como Uber o Bolt, pero los costos son insostenibles para nuestras familias”, expresaron los manifestantes.

Encarnación carece de un sistema concesionado de transporte público. Actualmente, los empresarios operan como permisionarios, con autorización para prestar el servicio, pero sin contratos vinculantes con la Municipalidad. Esto dificulta la regulación y limita las sanciones ante incumplimientos. La Junta Municipal solo establece el precio del pasaje, sin poder intervenir en itinerarios ni frecuencias.

Por su parte, los transportistas alegan que la baja cantidad de pasajeros impide mantener una frecuencia adecuada y un servicio de calidad. Sin embargo, los pobladores insisten en que la falta de transporte afecta directamente a la productividad y al derecho básico de movilidad.

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Problemática social

El barrio Itá Paso es un populoso sector de la ciudad de Encarnación, capital del departamento de Itapúa. Se caracteriza por ser un conjunto habitacional conformado originalmente para albergar a familias relocalizadas debido a la construcción de la represa de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Cuenta con aproximadamente 674 viviendas construidas por la EBY, donde residen cerca de 3.400 personas. Además, en sus alrededores existen otros barrios y asentamientos que se benefician del itinerario que conecta el microcentro con este barrio.

El barrio se encuentra a 1,5 km de la ruta PY01, que, a su vez, dista 7 kilómetros del microcentro de la ciudad. Los pobladores en su mayoría son familias de escasos recursos, según detalló la pobladora Luz Gómez.

“Personas con muletas y de la tercera edad, a pesar de que no están en condiciones, los vi caminando hasta la ruta para poder acceder al transporte público”, lamentó. La mujer explicó además que el reclamo es histórico, debido a que en la ciudad el transporte público es una deuda pendiente.

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Solución que nunca llegó

En el año 2024, la Municipalidad de Encarnación realizó una propuesta de crear un transporte público municipal, con la implementación de unidades 0 km, buses eléctricos y sistemas modernos de monitoreo, billetaje electrónico, entre otras ventajas.

Este proyecto no prosperó tras la presentación de una propuesta privada de empresas de capital argentino.

El Sistema Integrado de Transporte en Encarnación (SITE) fue tratado por más de un año en la mesa de transporte, pero sin una decisión concluyente, lo que terminó en prácticamente ninguna solución a la histórica problemática.