Fiscal imputa por supuesto tráfico de influencias a funcionario del INCAN

El fiscal Luis Piñánez formuló imputación contra Pánfilo Saldívar (63 años), quien cumplía funciones administrativas en el área de Admisión del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN). El agente del Ministerio Público atribuye al mismo la comisión del hecho punible de tráfico de influencias por supuestamente exigir pagos en dinero a los pacientes, a cambio de agilizar la consecución de turnos médicos y para cirugías.

En el marco del proceso penal iniciado, el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) solicitó la aplicación de medidas cautelares como la prohibición de salir del país, así como la prohibición expresa de comunicación por cualquier medio o interpósitas personas con la víctima, así como la de comparecer ante el juzgado.

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El caso se tramita ante el juzgado penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, a cargo de Rodrigo Estigarribia.

El funcionario del INCAN fue detenido en un procedimiento de entrega vigilada de la suma de G. 2.000.000, dirigido por el fiscal Luis Piñánez, bajo la sospecha de que el mismo lideraba una red de cobros irregulares a pacientes oncológicos. El dinero fue entregado por un paciente que anteriormente ya le había entregado el monto de G. 1.000.000.

Exigió dinero a paciente oncológico para conseguirle turnos

De acuerdo con los datos expuestos en la imputación fiscal, el 3 de enero de 2026 el paciente de 41 años y víctima en el caso, mantuvo una comunicación telefónica con el funcionario Pánfilo Saldívar, ocasión en la que el último le habría solicitado la suma de G. 3.000.000, indicándole que así agilizaría la realización de la cirugía que requería en el INCAN, por un cuadro de diverticulitis aguda asociada a un tumor.

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Como el paciente no contaba con esa suma, el funcionario le ofreció la posibilidad de pagarle en forma fraccionada, a lo cual accedió el denunciante. En ese contexto, según la denuncia de la víctima el 18 de enero de 2026 le entregó la suma G. 1.000.000, en efectivo y en mano, a Saldívar, en el patio de la institución.

Es así como, el 19 de enero de 2026, se sometió al procedimiento quirúrgico correspondiente en el INCAN. Luego, tras analizarse la biopsia resultante de la intervención, le fue informado verbalmente por un profesional tratante, que la patología detectada no revestía carácter cancerígeno, sino benigno, razón por la cual no correspondería una segunda cirugía y fue orientado para seguir atención en el Hospital de Clínicas.

Ya el 7 de abril, habiendo transcurrido tres meses de aquella intervención, Pánfilo Saldivar, volvió a contactar con el paciente de 41 años y esta vez por WhatApps. En la ocasión, le señaló que el saldo restante de lo que le debía ascendía a G. 2.000.000, elevando el monto total requerido a G. 5.000.000.

Saldivar le comunicó también que ese saldo ya habría sido cubierto por él mismo, por lo que la deuda pendiente quedaría directamente a cargo del denunciante.

Víctima denunció exigencia de dinero por funcionario

El paciente y víctima del funcionario presentó denuncia de lo ocurrido el 9 de abril. En su relato expuso la solicitud de sumas de dinero por parte de un funcionario del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), con la finalidad de agilizar la realización de un procedimiento quirúrgico.

Luego de la denuncia, fue el abogado Engelberto García, director General de Anticorrupción y Transparencia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, quien puso a conocimiento del Ministerio Público los hechos denunciados.

Después de esta comunicación se planificó la entrega vigilada por parte del Ministerio Público en coordinación con la víctima, previa identificación d elos billetes de G. 100.000 a ser entregados al funcionario, correspondiente a la deuda de G. 2.000.000 reclamada por él.