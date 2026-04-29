Nacionales
29 de abril de 2026 a la - 15:21

Habilitan aplicación de vacunas contra el dengue en Caaguazú y Coronel Oviedo

VDB Sede de la 5ta Región Sanitaria del Departamento de Caaguazú.
Sede de la Quinta Región Sanitaria VICTOR DANIEL BARRERA

CORONEL OVIEDO. La Quinta Región Sanitaria recibió un total de 1.000 dosis de la vacuna contra el dengue, que ya comenzaron a ser distribuidas en el departamento; específicamente en los distritos de Coronel Oviedo y Caaguazú, considerados históricamente los de mayor incidencia de casos.

Por Víctor Daniel Barrera

El director de la Quinta Región Sanitaria, doctor Cristian Vera, confirmó que se trata de una nueva incorporación al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) a nivel nacional, que busca adelantarse a la temporada de mayor circulación del virus. Del total recibido, 500 dosis fueron destinadas a Coronel Oviedo y otras 500 a Caaguazú, donde ya se encuentran disponibles para la población.

La inmunización se realiza en el vacunatorio del Hospital Materno Infantil de Coronel Oviedo y en el Hospital Distrital de Caaguazú, y está dirigida a personas de entre 6 y 39 años de edad. El esquema contempla dos dosis, con un intervalo de tres meses entre la primera y la segunda aplicación.

Vera explicó que la vacuna es de carácter preventivo, por lo que no es necesario haber padecido la enfermedad para acceder a la inmunización. Indicó que, tras la primera dosis, el organismo tarda aproximadamente un mes en generar defensas; por lo tanto, quienes se vacunen en este periodo estarán protegidos para los meses de mayor riesgo, que van de octubre a febrero.

En cuanto a la situación epidemiológica, detalló que en lo que va del año se registraron 359 casos notificados de enfermedades febriles por arbovirosis, de los cuales 183 continúan como sospechosos y 176 fueron descartados, sin que hasta la fecha se haya confirmado ningún caso de dengue en la región.

Las autoridades sanitarias instaron a la ciudadanía a acudir a los centros habilitados, atendiendo que la vacuna es una herramienta clave para reducir el impacto de la enfermedad en la próxima temporada.