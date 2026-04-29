Habilitan aplicación de vacunas contra el dengue en Caaguazú y Coronel Oviedo

El director de la Quinta Región Sanitaria, doctor Cristian Vera, confirmó que se trata de una nueva incorporación al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) a nivel nacional, que busca adelantarse a la temporada de mayor circulación del virus. Del total recibido, 500 dosis fueron destinadas a Coronel Oviedo y otras 500 a Caaguazú, donde ya se encuentran disponibles para la población.

La inmunización se realiza en el vacunatorio del Hospital Materno Infantil de Coronel Oviedo y en el Hospital Distrital de Caaguazú, y está dirigida a personas de entre 6 y 39 años de edad. El esquema contempla dos dosis, con un intervalo de tres meses entre la primera y la segunda aplicación.

Vera explicó que la vacuna es de carácter preventivo, por lo que no es necesario haber padecido la enfermedad para acceder a la inmunización. Indicó que, tras la primera dosis, el organismo tarda aproximadamente un mes en generar defensas; por lo tanto, quienes se vacunen en este periodo estarán protegidos para los meses de mayor riesgo, que van de octubre a febrero.

En cuanto a la situación epidemiológica, detalló que en lo que va del año se registraron 359 casos notificados de enfermedades febriles por arbovirosis, de los cuales 183 continúan como sospechosos y 176 fueron descartados, sin que hasta la fecha se haya confirmado ningún caso de dengue en la región.

Las autoridades sanitarias instaron a la ciudadanía a acudir a los centros habilitados, atendiendo que la vacuna es una herramienta clave para reducir el impacto de la enfermedad en la próxima temporada.