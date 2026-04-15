Cuadros respiratorios aumentan en Coronel Oviedo: hospital registra unas 400 consultas tras inicio del frío

Con el leve descenso de la temperatura empezó a registrarse el aumento de consultas por cuadros respiratorios, aunque actualmente el Hospital General de Coronel Oviedo no registra números alarmantes que preocupen a las autoridades sanitarias.

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La directora del centro asistencial, Lorena Ocampos, informó que el lunes pasado el hospital recibió unas 400 dosis de vacunas antigripales, disponibles para el público en general. En ese sentido, instó a la ciudadanía a acudir a los servicios de salud ante los primeros síntomas.

La profesional señaló que, hasta el momento, no se reportan casos graves ni pacientes internados, aunque advirtió que estas afecciones pueden complicarse en personas con patologías de base.

Asimismo, destacó que el servicio de vacunación está habilitado de lunes a domingo y que las dosis contra la influenza están disponibles para personas desde los 3 años en adelante, tanto en el hospital como en otros puntos del departamento de Caaguazú.

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Finalmente, Ocampos valoró que se observa una mayor concienciación de la población, tanto en la consulta oportuna como en la aplicación de vacunas, lo que contribuye a evitar complicaciones.

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Solo esta semana, el Hospital General de Coronel Oviedo registró 40 vacunaciones contra la influenza en personas mayores de 50 años, 40 contra el neumococo y 110 dosis contra la influenza en personas de 3 años en adelante.