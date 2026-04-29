Proponen que el subsidio por veda se desembolse como jornal diario y deje de ser un beneficio temporal

El presidente de la Asociación de Pescadores Profesionales del Río Paraná, Agustín Segovia, señaló que, junto a otros dirigentes del sector, mantuvieron una reunión con la senadora Esperanza Martínez (PPC). Durante el encuentro analizaron la situación del proyecto de modificación del Decreto 2319 referente a asistencia de pescadores del país.

Solicitaron que se realicen las gestiones necesarias para avanzar en el tratamiento de plan modificatorio de la normativa, dijo. Añadió que la disposición vigente deja fuera a numerosos trabajadores que no cumplen ciertos requisitos establecidos.

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Segovia explicó que, en muchos casos, si un pescador mejora su vivienda o adquiere algún artículo para el hogar, automáticamente queda excluido del beneficio estatal. Recordó que el subsidio es otorgado por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), durante la veda anual de pesca. En ese sentido, consideró que la ayuda económica debería concederse teniendo en cuenta la situación particular de cada trabajador del sector.

Asimismo, manifestó que la situación actual genera incomodidad entre los beneficiarios, quienes consideran que el subsidio debe contemplar criterios más flexibles y acordes a la realidad social del sector pesquero de Ayolas. Añadió que esta problemática no solo afecta a la comunidad local, sino que también se replica en otros puntos del país, donde la pesca constituye una actividad económica fundamental.

Por su parte, el trabajador turístico y actual candidato a concejal municipal de Ayolas, Isidro Vera (PPC), señaló que, junto a los senadores Éver Villalba (PLRA), Esperanza Martínez y el diputado Arnaldo Valdez (PLRA), impulsan una propuesta para incorporar el subsidio por veda dentro de la ley de pesca. El objetivo es que deje de ser temporal y se garantice su continuidad en el tiempo.

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Vera explicó que la iniciativa plantea que el pago se realice en forma de jornal por cada día de veda. De esta manera, si la prohibición de la pesca comercial se extiende por 30 días, el pescador percibirá un salario mínimo. Esta medida también permitirá al Estado mejorar los controles durante la veda y, al mismo tiempo, asegurar el sustento de las familias que dependen de la actividad pesquera, expresó.

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