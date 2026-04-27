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27 de abril de 2026 a la - 17:36

Turismo interno: Ayolas ofrece tecnología, historia y gastronomía en el sur del país

Central Hidroeléctrica Yacyretá es muy visitada durante todo el año.
La Central Hidroeléctrica Yacyretá recibe visitantes durante todo el año.

El fin de semana largo por el Día del Trabajador, el 1 de mayo, se presenta como una oportunidad propicia para realizar turismo interno. En ese contexto, Ayolas surge como una alternativa atractiva para quienes buscan combinar descanso, naturaleza y experiencias culturales en familia o en grupo, en un entorno caracterizado por su cercanía con el río Paraná.

Por Miguel Ángel Rodríguez

Ubicado a unos 305 kilómetros de Asunción, el distrito de Ayolas ofrece una propuesta que integra paisajes naturales con imponentes obras de ingeniería, además de una rica tradición culinaria a base de pescado. La ciudad es reconocida también por su intensa actividad pesquera, tanto deportiva como comercial, lo que la posiciona como un destino interesante dentro del turismo interno.

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Niños visitan el Museo Histórico Ambiental de Yacyretá en Ayolas.
Niños participan de una actividad educativa en el museo de Yacyretá, Ayolas.

Entre las principales opciones para los visitantes se encuentran los circuitos turísticos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Uno de los puntos destacados es el Museo Histórico Ambiental, situado en el barrio Villa Permanente, donde se exhiben piezas patrimoniales recolectadas durante la construcción de la represa, además de objetos vinculados a la historia local, incluyendo elementos precolombinos y colecciones diversas.

Otro de los atractivos relevantes es la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), ubicada en la isla Yasyretá, sobre el río Paraná. Esta infraestructura cuenta con 20 turbinas y una potencia instalada de 3.200 megavatios, constituyéndose en una de las obras energéticas más importantes del país y de la región. En sus inmediaciones también se encuentran la esclusa de navegación y las obras del brazo Aña Cuá.

Ayolas
La última obra creada por el artista plástico Delfín “Koki” Ruiz, denominada “La recolección de los frutos”, junto a una colección de cuadros, forma parte de los atractivos turísticos de Yacyretá.

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A unos 13 kilómetros del acceso urbano, sobre la ruta que conduce a San Cosme y Damián, se localiza el Refugio Faunístico Atinguy. Este espacio, dependiente del área ambiental de la EBY, alberga una importante diversidad de especies de mamíferos, aves y reptiles, siendo uno de sus principales atractivos la presencia del yaguareté conocido como Chiqui, símbolo de conservación en la zona.

Ayolas
El oso hormiguero, uno de los atractivos del Refugio Faunístico Atinguy.

Los circuitos turísticos administrados por la EBY son de acceso gratuito y se encuentran habilitados todos los días, en el horario de 07:00 a 15:00. Para una mejor organización de las visitas, los interesados pueden comunicarse con el Centro de Visitas de Yacyretá llamando al +595987210001, desde donde se brinda información detallada sobre los recorridos disponibles.

La gastronomía constituye otro de los pilares del atractivo turístico de Ayolas. La ciudad ofrece una variada propuesta basada principalmente en pescado, con platos tradicionales que forman parte de su identidad cultural. Entre ellos se destaca el pira chyryry, recientemente declarado Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional.

Turismo interno
Gastronomía a base de pescado, lo más solicitado por los visitantes cuando llegan a Ayolas.

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