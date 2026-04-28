Dirigente del PLRA sostiene que Ayolas necesita alternancia tras más de 35 años de continuismo

El dirigente liberal Arturo Gómez manifestó que la alternancia es muy saludable para la democracia. En Ayolas es muy necesario realizar una estrategia diferente para tener un resultado favorable para la población; si se sigue eligiendo a quienes están en el poder desde hace más de 35 años, “es necesario terminar con el continuismo en la ciudad de Ayolas”.

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También, dijo que para hacer frente a la estructura del Partido Colorado y buscar el cambio en la ciudad de Ayolas, se dejaron de lado intereses personales y se conformó la “Alianza Recuperemos el Paraíso”; la misma está integrada por el Partido Liberal Radical Auténtico, Yo Creo y el Partido Participación Ciudadana. El PLRA presentará seis postulantes a la concejalía municipal, mientras que los cupos restantes se dividen entre las dos nucleaciones que forman parte de la Alianza.

En otro momento, al ser consultado sobre lo dicho dentro de su discurso realizado durante el lanzamiento oficial de la figura del ingeniero Dennis Dioff (Yo Creo) a la intendencia de Ayolas y de los candidatos a concejales municipales, en el cual manifestó que el diputado Arnaldo Valdez sería el próximo gobernador del Departamento de Misiones junto a Miguel Prieto (Yo Creo) como presidente de la República, Gómez señaló que lo manifestado fue a modo personal, ya que cree que el legislador, y que ve a Valdez demostrando con gestión desde su banca en la Cámara de Diputados a favor del Departamento de Misiones.

“Tiene todas las condiciones para ser gobernador, ya lo demostró como administrador de presupuesto frente a la Municipalidad de Santa Rosa, Misiones, por dos períodos”, expresó.

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