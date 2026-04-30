Caso Galindo: rechazan prórroga que pidió MP para cerrar investigación a exjueza y exfiscala por supuesta coima

El rechazo al pedido de prórroga extraordinaria que realizó el fiscal Néstor Coronel, a fin de cerrar la investigación en contra de la exjueza Isabel Bracho, la actuaria judicial Ruth Karina Ferreira y la exfiscala Egidia Gómez, sindicadas por supuestamente favorecer al presento narco Walter Galindo a cambio de una coima, en una causa vinculada al caso Mercat; fue dictada por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Primera Sala.

“En la presente causa se observa que la solicitud de prórroga extraordinaria fue presentada una vez vencido el término legal para ello, dado que la presentación se efectuó en fecha 29 de abril del 2026, siendo el plazo de 15 días hábiles, con lo cual la fecha límite de presentación era hasta el 22 de abril del 2026, es decir, el mismo solicitó la prórroga diez días antes de la fecha establecida para la presentación del requerimiento conclusivo”, resaltan los camaristas Claudia Criscioni, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi.

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El tribunal de alzada agrega que el artículo 326 del Código Procesal Penal establece que la solicitud de prorroga extraordinaria debe ser presentada hasta 15 días antes de la fecha fijada por el Juzgado para la presentación de su requerimiento conclusivo, en consecuencia concluye que el pedido del fiscal Néstor Coronel es extemporánea y corresponde no hacer lugar a la prórroga extraordinaria.

Con esta decisión el fiscal anticorrupción Néstor Coronel tiene plazo solo hasta el lunes 18 de mayo para presentar requerimiento conclusivo en la causa abierta a la exjueza de Garantías N° 2 de Lambaré Isabel Beatriz Bracho Pedrozo, la actuaria judicial Ruth Karina Ferreira Brítez y a la exfiscala Egidia Victoria Gómez Denis, por supuesto cohecho pasivo agravado (coima), frustración de la persecución y ejecución penal; y realización del hecho por funcionarios.

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Proceso por supuesta coima del narco Walter Galindo

Según la hipótesis fiscal, entre mayo y diciembre de 2021 la entonces jueza Isabel Bracho y la fiscal Egidia Gómez favorecieron irregularmente al presunto narcotraficante Walter José Galindo Domínguez. De acuerdo con la teoría del fiscal Néstor Coronel, la magistrada cobró US$ 50.000 para revocar la prisión preventiva y otorgar arresto domiciliario al procesado en el caso Mercat.

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Además, con una serie de artimañas con aparente complicidad de la magistrada y la fiscala, a cambio de pagos de sumas de dinero en dólares, Galindo logró zafar de ese proceso, de acuerdo con el acta de imputación admitida por el juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno a cargo del juez Humberto Otazú.

En abril de 2024, la Corte Suprema de Justicia confirmó en el cargo de jueza penal de garantías a Isabel Bracho. Cabe señalar que entonces, el Ministerio Público ya tenía una investigación penal abierta en contra suya, por hechos derivados del caso Mercat, en el que se indagó por narcotráfico y reducción a Walter José Galindo Domínguez, en 2021.

Sin embargo luego de haberse iniciado la presente causa, en fecha 24 de noviembre de 2025, Bracho presentó renuncia al cargo de jueza penal de Garantías N° 2 de Lambaré y su dimisión fue aceptada por el máximo tribunal, en la sesión del pleno del 10 de diciembre de 2025.

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JEM archivó causa tras renuncia de Isabel Bracho

En su primera sesión del año 2026, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió cancelar y archivar la causa contra la entonces jueza Penal de Garantías de Lambaré Isabel Beatriz Bracho de Brítez, iniciada el 31 de julio de 2025.

En dicha fecha el órgano había resuelto iniciar de oficio el enjuiciamiento contra Isabel Bracho, quien entonces se desempeñaba como jueza Penal de Garantías de la ciudad de Lambaré. Ello fue en base a una investigación preliminar que se había iniciado el 26 de septiembre de 2023, sobre su actuación en una determinada causa penal tramitada en su juzgado.

En aquella ocasión, el ministro Manuel Ramírez Candia indicó que Bracho habría actuado en contrariedad a lo dispuesto en los artículos 125 (Fundamentación), 245 (Suspensión de la ejecución de la prisión preventiva) y 247 (Forma y contenido de las decisiones, numeral 3 de los fundamentos) del Código Procesal Penal.

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En la sesión del jueves 5 de febrero el propio ministro Ramírez propuso la cancelación y el archivo de esa causa, en atención a que Isabel Bracho “perdió la calidad para ser sujeto pasivo de enjuiciamiento porque dejó la magistratura”, luego de que la Corte Suprema de Justicia haya aceptado su renuncia al cargo de jueza de Lambaré, el 10 de diciembre de 2025.