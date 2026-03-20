Mercat: fianza de G. 150 millones para hermana de Lalo, en causa por supuesta coima

La ex fiscala de Villa Elisa, Egidia Victoria Gómez Denis, procesada en el caso Mercat por supuesto cohecho pasivo agravado (coima), frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios, tiene prohibición de salir del país y prohibición de cambiar de domicilio sin previa autorización judicial; y debe comparecer mensualmente ante el juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos a cargo del juez Humberto Otazú.

El magistrado impuso también una fianza real por la suma de G. 150.000.000, correspondiente en un inmueble ubicado en Pedro Juan Caballero (Amambay), a fin de garantizar el sometimiento de la ex agente del Ministerio Público al presente proceso.

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En esta misma causa también están procesadas la ex jueza de Lambaré Isabel Bracho y su actuaria Ruth Karina Ferreira Brítez, por presuntamente haber favorecido al narcotraficante Walter José Galindo Domínguez, en una investigación vinculada al caso Mercat.

Respecto al caso Mercat, el 9 de diciembre de 2025 Walter José Galindo Domínguez fue condenado a 19 años de cárcel como líder de una estructura de tráfico de drogas que funcionaba a través de la modalidad de delivery en Asunción y Central, en marzo de 2022. Otros 14 integrantes del grupo criminal fueron sentenciados a penas de entre 3 a 13 años de prisión.

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Proceso por presunta coima de Walter Galindo

La imputación presentada por el fiscal Néstor Coronel, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, en contra de la jueza penal de garantías Isabel Bracho, la actuaria judicial Ruth Karina Ferreira Brítez, y a la exfiscala Egidia Gómez Denis, es por la supuesta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución y ejecución penal, así como la comisión de hechos por funcionarios.

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Supuestamente Bracho y Gómez favorecieron irregularmente al presunto narcotraficante Walter José Galindo Domínguez. Según el acta presentada por el fiscal Coronel, la magistrada cobró US$ 50.000 para revocar la prisión preventiva y otorgar arresto domiciliario al procesado en el caso Mercat.

Además, con una serie de artimañas con aparente complicidad de la magistrada y la fiscala, a cambio de pagos de sumas de dinero en dólares, Galindo logró zafar de ese proceso, de acuerdo con el acta de imputación admitida por el juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno a cargo del juez Humberto Otazú.

“La Dra. le hizo dormir a fiscala”

En la imputación se señala que el 8 de julio de 2021, la defensa de Walter Galindo pidió a la fiscal Egidia Gómez la realización de una audiencia indagatoria para su cliente. Si bien la diligencia se suspendió, tanto Gómez como Galindo habrían manteniendo una charla, en la que se habría pactado el pago de beneficios a cambio de ciertas manipulaciones a las evidencias.

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En ese contexto, entre la fecha aludida y el 7 de agosto de 2021, la agente fiscal Egidia Gómez, habría procedido al cambio de los tres paquetes (tipo ladrillo) de cocaína que fue incautado el 13 de mayo de 2021 y que totalizaban 1.486.7 gramos por un paquete de bicarbonato sódico que pesaba 1476 gramos.

Posteriormente se registró una llamada entre Walter Galindo y su abogado, el 17 de julio de 2021. Durante la misma, el profesional le comentó a Galindo “el tema ya está todo”, que “es el definitivo” y “que si se da las circunstancias en la fiscalía va a ser enseguida, según le comentó la Dra.”.

Sin embargo, el abogado también le habría puesto en conocimiento a Galindo una aparente molestia de parte de la fiscala Gómez, porque ella le habría dicho “todos tienen que comer en este chiquero”, a lo que Galindo le respondió “claro, capaz no le heya tocado nada lo de la vez pasada” al tiempo de preguntarle por qué habrá dicho eso la fiscala “si ella ya tiene su ‘cosa’”.

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El abogado por su parte, después le manifestó “capaz no le haya llegado nada el de la primera vez”, para añadirle que “la Dra, le hizo dormir a ella (a la fiscala) y le utilizó a Segovia y no a ella, luego dice que no pudo averiguar más sobre eso”.

MP resalta cambio por pelota casera

Un mes después de la supuesta audiencia indagatoria de Walter Galindo ante Egidia Gómez, se registraron varios hechos relacionados a la droga incautada de la casa de Galindo el 13 de mayo de 2021, pues “ el 7 de agosto de 2021, la fiscal Egidia Gómez, habría cambiado los 3 paquetes de cocaína incautados y que totalizaban 1.486,7 kilogramos por un paquete de bicarbonato sódico que pesaba 1.476 gramos”.

En esa misma fecha, Walter Galindo se comunicó con una persona a la que le manifestó “Ya se cambió la pelota” y su interlocutor le consultó “si es el peruano”, a lo que Galindo le respondió que sí y añadió “se puso la pelota de fabricación casera”. Después comentó que “ese tema ya no le puede cagar más”, según el relato del Ministerio Público (MP) en la imputación.

En otro momento Walter Galindo le menciona al interlocutor que sólo se hizo el análisis primario, y que “gente de adentro van a hacer la pericia y si ese no está no hay crimen, ya que solo está el arma y la placa”. Después Galindo mencionó un antecedente relacionado a su detención en 2009, de la cual salió libre también y que por eso “los policías le querían cagar ya que los mismos le agarraron a dos cuadras de su casa”.

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Sin embargo, la fiscala Egidia Gómez no habría sido compensada con el beneficio prometido originándose una fractura en la relación con Walter Galindo y sus abogados, por lo que a partir de ese momento habría intentado enmendar la dirección que tomaba la investigación, menciona el requerimiento fiscal.