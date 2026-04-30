Del campo al consumidor: qué ofertas se pueden encontrar hoy en la Costanera

Familias productoras de distintos puntos del país se concentraron nuevamente este jueves en la Costanera de Asunción para ofrecer huevo casero, choclo, harina de maíz, poroto rojo, miel de abeja, maní y otros productos directamente a los compradores sin la intermediación de terceros.

Doña Teodolina Vázquez, oriunda de Caaguazú, comentó que integra el Comité de Productores Sol de Mayo. Llegó a Asunción el miércoles para montar su puesto y contó entusiasmada que ya había vendido la mayoría de sus productos durante las primeras horas de este jueves, entre ellos productos frutihortícolas, así como harina de maíz y queso.

En el caso de don Félix Dávalos, el viaje fue desde San José de los Arroyos. Señaló que entre los productos más demandados están el queso y la carne de cerdo, una alternativa ideal para la parrilla del 1 de mayo. Otro producto muy requerido también es la gallina casera, algo que no falta en su congelador.

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Graciela Martínez, también oriunda de Caaguazú, celebró el interés de los compradores que responden positivamente a este tipo de actividades. “Estamos esperando a todos para que vengan a llevar productos frescos, orgánicos y bien económicos”, dijo.

Raquel Gómez, como buena representante de Areguá, se lució con su mesa de productos dulces a base de frutilla: mermeladas, tartas y distintos postres más.

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“Estamos empezando recién, no hay todavía gran escala de producción, ya que en muchos lugares se está haciendo recién la siembra. Lo poco que hicimos como prueba es lo que estamos teniendo”, señaló.

Doña Irma Insfrán llegó desde Carapeguá con propuestas para el tereré rupa. En su mesa se destacaban el chicharõ huitĩ, el enrollado, la chipa y la butifarra con mandioca, pero también distintos cortes de cerdo a G. 30.000 y de oveja a G. 33.000.

La mujer contó que comenzó su jornada a las 3:00 para llegar a la feria y, aunque celebró la concurrencia, dijo que antes se veía mayor cantidad de compradores. “Hendyeterei, ijetu’u, la verdad que opa la plata, pero ñañeha’ãmantearã”, expresó la productora.

En esta edición de la feria no se vendió carne vacuna. Recién lo harán en la próxima feria anunciada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para el 6 de mayo, pensando ya en los feriados por el Día de la Madre y las fiestas patrias.

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