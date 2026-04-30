Economía
30 de abril de 2026 a la - 09:45

Asado del trabajador: Gobierno niega escasez de carne y denuncia presiones de empresarios

Paquetes de carne envasada, dispuesta para la venta en el refrigerador de un supermercado.
Paquetes de carne envasada, dispuesta para la venta en el refrigerador de un supermercado.Hakase_

Mientras los supermercados advierten que la costilla “vale oro” por la falta de faena, el ministro de Agricultura desmiente el desabastecimiento y denuncia presiones de sectores comerciales contra las ferias populares.

Por ABC Color

El tradicional asado por el Día del Trabajador -y otras fechas festivas a lo largo de mayo- se sitúa ahora en el centro de una controversia entre los empresarios del rubro cárnico y el Gobierno nacional.

La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) reportó una crítica escasez de costilla vacuna, el corte predilecto para los festejos, debido a que las intensas lluvias dejaron caminos rurales intransitables y redujeron la faena a menos del 50%.

La respuesta desde el Poder Ejecutivo no se hizo esperar y el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, contradijo frontalmente la versión del gremio. “Carne hay y hay muchísima”, afirmó tajante el secretario de Estado, atribuyendo la situación a una dinámica de cálculo comercial más que a una carencia real en el campo.

EL Ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez. ARCHIVO.
EL Ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez. ARCHIVO.

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Para Capasu, la crisis es logística y de mercado internacional: los camiones frigoríficos no pueden transitar por el interior del país y la importación desde Brasil no es rentable debido a los altos costos globales. En contraste, el ministro Giménez explicó que el productor ganadero está “reteniendo un poco” debido a que la caída del dólar hace que el precio de venta no sea atractivo.

“Nos tenemos que sentar a hablar con Capasu nuevamente, porque carne siempre hay y también el productor está reteniendo un poco. La caída del dólar afecta fuertemente y el precio de la carne, que siempre se cotiza en dólar de una u otra manera, no es atractiva al productor. Pero carne hay. Depende mucho de cómo se comporta la oferta”, señaló Giménez.

El ministro defendió la eficiencia del sector productivo local, señalando que la población bovina no disminuyó de forma alarmante, sino que, por el contrario, subió la tasa de marcación de terneros.

Lea más: ¿Por qué no bajan los precios en supermercados con la caída del dólar? Esto dice Capasu

¿Molestia por venta de carne en ferias?

Hace poco, la tradicional Feria de la Agricultura Familiar, impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), incorporó cortes de carne a su oferta. Según Carlos Giménez, esto podría estar molestando a los empresarios del sector.

Una gran cantidad de personas en la feria de agricultura familiar en la Costanera Norte de Asunción, en la que se ofertarán cortes de carne a precios accesibles.
La primera vez que se incluyeron cortes de carne en la feria del MAG, los ciudadanos hicieron fila desde temprano en zona de la Costanera.

“Lo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería cuida es que el consumidor pueda acceder a ese producto a un valor justo, eso es lo que nosotros buscamos (…) No va a faltar alguien que me va a criticar. Es algo que estamos enfrentando y me apena mucho este tipo de presiones para que no se haga más este tipo de evento”, manifestó.

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