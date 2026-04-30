Asado del trabajador: Gobierno niega escasez de carne y denuncia presiones de empresarios

El tradicional asado por el Día del Trabajador -y otras fechas festivas a lo largo de mayo- se sitúa ahora en el centro de una controversia entre los empresarios del rubro cárnico y el Gobierno nacional.

La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) reportó una crítica escasez de costilla vacuna, el corte predilecto para los festejos, debido a que las intensas lluvias dejaron caminos rurales intransitables y redujeron la faena a menos del 50%.

La respuesta desde el Poder Ejecutivo no se hizo esperar y el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, contradijo frontalmente la versión del gremio. “Carne hay y hay muchísima”, afirmó tajante el secretario de Estado, atribuyendo la situación a una dinámica de cálculo comercial más que a una carencia real en el campo.

Versiones encontradas

Para Capasu, la crisis es logística y de mercado internacional: los camiones frigoríficos no pueden transitar por el interior del país y la importación desde Brasil no es rentable debido a los altos costos globales. En contraste, el ministro Giménez explicó que el productor ganadero está “reteniendo un poco” debido a que la caída del dólar hace que el precio de venta no sea atractivo.

“Nos tenemos que sentar a hablar con Capasu nuevamente, porque carne siempre hay y también el productor está reteniendo un poco. La caída del dólar afecta fuertemente y el precio de la carne, que siempre se cotiza en dólar de una u otra manera, no es atractiva al productor. Pero carne hay. Depende mucho de cómo se comporta la oferta”, señaló Giménez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro defendió la eficiencia del sector productivo local, señalando que la población bovina no disminuyó de forma alarmante, sino que, por el contrario, subió la tasa de marcación de terneros.

Lea más: ¿Por qué no bajan los precios en supermercados con la caída del dólar? Esto dice Capasu

¿Molestia por venta de carne en ferias?

Hace poco, la tradicional Feria de la Agricultura Familiar, impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), incorporó cortes de carne a su oferta. Según Carlos Giménez, esto podría estar molestando a los empresarios del sector.

“Lo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería cuida es que el consumidor pueda acceder a ese producto a un valor justo, eso es lo que nosotros buscamos (…) No va a faltar alguien que me va a criticar. Es algo que estamos enfrentando y me apena mucho este tipo de presiones para que no se haga más este tipo de evento”, manifestó.

Lea más: Productor vuelve a cuestionar duramente al ministro Carlos Giménez ante el abandono del MAG