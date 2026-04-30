Día del Maestro: cuántos docentes hay en Paraguay y dónde trabajan

En el marco del Día del Maestro, el Instituto Nacional de Estadística (INE) difundió resultados de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2025 Anual, que dimensionan cuántas personas sostienen la docencia como actividad principal en Paraguay y cómo se distribuyen por sexo, territorio, edad, experiencia, horas trabajadas y nivel educativo.

Según el reporte, 99.382 personas tienen a la docencia como su ocupación principal y dentro de ese universo, las mujeres constituyen el 70,2 por ciento, una proporción que confirma el carácter marcadamente feminizado del sector.

En cuanto a la edad de ejercicio, los datos muestran que el 45,7 por ciento del total tiene entre 30 y 44 años, mientras que el umbral de 45 a 59 años de edad compone el 35,5 por ciento de los encuestados. Otro dato relevante que rodea a la docencia guarda relación con la antigüedad; en ese sentido, el informe publicado señala que el 55,3 por ciento tiene 10 o más años de antigüedad.

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Predominio urbano del ejercicio docente

La docencia aparece concentrada en las ciudades. El 76,6% de los docentes (76.078 personas) reside en áreas urbanas, mientras que el 23,4% (23.304) vive en zonas rurales.

En cuanto a la carga horaria, el 53,6 por ciento de los docentes trabaja hasta 39 horas semanales en su ocupación principal, el 42 por ciento cumple jornadas de entre 40 y 44 horas, y el 4,4 por ciento trabaja 45 horas o más.

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Más docentes de primaria

La distribución por nivel de enseñanza muestra una concentración marcada en la educación primaria, seguido a distancia por secundaria y por el conjunto que agrupa enseñanza especial y otros maestros instructores.

Docentes de enseñanza primaria: 55.338 (55,7%)

Docentes de enseñanza secundaria: 18.090 (18,2%)

Enseñanza especial y otros maestros e instructores: 11.150 (11,2%)

Docentes de enseñanza preescolar: 8.162 (8,2%)

Docentes universitarios: 6.642 (6,7%)

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Límites del relevamiento

El Instituto Nacional de Estadística aclara que los datos presentados no incluyen los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay; tampoco comunidades indígenas y viviendas colectivas.