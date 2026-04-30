Día del Maestro: ¿Qué exigen los docentes frente al MEC?

El Día del Maestro se recuerda hoy en Paraguay, desde hace más de un siglo. Fue instaurado para celebrar la fundación de la Asociación Nacional de Maestros, el 30 de abril de 1916.

Como cada año, esta fecha es declarada asueto en homenaje a los docentes; es decir, no hay clases en instituciones educativas de todo el país.

Una llamativa determinación tomó el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en este 2026, al prohibir que los festejos entre profesores y sus alumnos se realicen el 29 de abril, antes de la fecha establecida de manera oficial. La determinación cayó mal entre los trabajadores del sector.

Esta mañana, profesores agremiados a la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), realizaron un acto frente al Panteón de lo Héroes, donde rindieron tributo a maestros fallecidos. Luego marcharon hasta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y hasta el MEC.

¿Qué reclaman los docentes en el Día del Maestro?

Gabriel Espínola, secretario general de la Otep - Auténtica, indicó que, si bien cuentan con el salario básico profesional, la carrera docente aún no está instalada dentro del Magisterio Nacional, por lo que no cuentan con una política para la formación continua.

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“Hoy los útiles escolares no llegaron a todas las instituciones educativas”, lamentó además, recordando que ya pasaron más de dos meses desde el inicio de clases 2026, que fue el 23 de febrero. Por tercer año consecutivo, la cartera liderada por Luis Ramírez, ministro de Educación, fracasó de este modo en el operativo de entrega de los kits.

Los profesores también reclaman que los recursos en concepto de la gratuidad de la educación, aún no fueron desembolsados. Estos fondos son importantes, por ejemplo, para que los servicios de limpieza puedan desarrollarse con “cierta normalidad”, indicaron.

Espínola agregó que hay alrededor de 1.200 educadores con resolución en mano para jubilarse, pero el MEC retrasa las desvinculaciones, por lo que deben seguir en las aulas.

“Mucho que reclamar, nada que festejar”, dicen los maestros en su día

Gabriel Espínola remarcó que otra razón de protesta es la falta de memoria en el currículo de la educación paraguaya, promovido por el MEC.

“Hace 50 años que en Paraguay tuvimos la llamada Pascua Dolorosa, gente torturada, desaparecida, exiliada. Y en Educación ni siquiera hemos recordado en el mes de abril eso. Una situación más que lamentable, por cierto”, apuntó.

Se le llama Pascua Dolorosa a uno de los episodios más negros de la brutal represión del gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner. Se refiere a la persecución, encarcelamiento, tortura y desaparición de campesinos de las Ligas Agrarias Cristianas, en abril de 1976, en coincidencia con la Semana Santa.

“Sin memoria es factible volver a repetir estos tipos de políticas que hemos tenido durante el tiempo de la dictadura stronista en Paraguay. Así que tenemos mucho que reclamar y nada que festejar”, agregó Espínola.

Ministro ofreció serenata y docentes apuntaron contra descuentos

Por su parte, el ministro de Educación, Luis Ramírez, realizó un intento de serenata, a modo de homenaje a los maestros en su día. El MEC publicó un vídeo donde el titular de la cartera ejecuta una guitarra y canta “Felicidades”. También dedicó unas palabras a los educadores.

Cientos de docentes aprovecharon el posteo para criticar a Ramírez en los comentarios, principalmente porque desde este mes recibieron los descuentos de la nueva ley de la caja fiscal, que aumentó el aporte de los maestros en 3% mensual.

Algunos, afirmaron que recibieron descuentos salariales de G. 558.000, en el marco de la caja fiscal. “El regalo para los maestros es el descuento del salario”, comentó una profesora.

“Más o menos medio millón de guaraníes descontados y justo en la previa del día del maestro. Ese es nuestro gran regalo. El saludo de mi alumno más akãrasy que tengo fue más sincero que el de este señor”, manifestó otro docente.