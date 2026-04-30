Día del Maestro: el desafío de ser docente hoy, ante el dominio de las pantallas digitales

El Día del Maestro se celebra cada 30 de abril desde hace más de un siglo en Paraguay, a raíz de una propuesta de docentes, por la fecha de fundación de la Asociación Nacional de Maestros, en 1916. Además, era para que tenga una cercana coincidencia con el Día del Trabajador, el 1 de mayo.

En estos 110 años, los profesores continúan con numerosos desafíos en su labor, dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje. De la tiza, las pizarras de madera y el papel, hoy tienen una legión de estudiantes nativos digitales que están inmersos en pantallas, teléfonos móviles, tablets y plataformas como Netflix o Youtube. El eterno “scroll”.

Sofía Molinas, profesora de Historia y Geografía del tercer ciclo y el nivel medio en el Colegio Nacional Naciones Unidas (CNNU), narra cómo era la enseñanza de principios del siglo XX, desde poco antes de aquel histórico 30 de abril de 1916.

“La docencia tenía un rostro eminentemente femenino. Como se pagaba muy poco, en esa época los hombres buscaban otros empleos con mejores salarios y era la mujer la que quedaba en las aulas. Eso sí, eran mujeres con acceso a una buena educación y de cierto nivel económico las que se hacían maestras”, afirma la educadora.

¿Cómo era el Día del Maestro en 1916?

La profesora Molinas indica que, en 1916, varias materias básicas, como matemáticas, lengua castellana y ciencias ya estaban establecidas, pero se hacía énfasis en las dos primeras y las familias debían comprar todos los materiales que se utilizaban en aula y en la casa, para las tareas.

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“Cabe recordar que unos años después, desde 1924, surge toda una corriente educativa en el país, con la Escuela Activa promovida con Ramón Indalecio Cardozo”, afirma la profesora.

Agrega que, además de la enseñanza, los docentes también vieron afectado su trabajo por los bruscos cambios políticos de la época. “La escuela siempre fue un espacio más en ese ámbito político. Entonces, como sigue ocurriendo hasta hoy, cuestiones políticas, partidarias o de otra índole, como ocurrió durante la dictadura de Stroessner, ya teníamos en esos años”, agrega.

Día del Maestro: escasa inversión en educación

Según narra el historiador y ex viceministro de Educación Superior, David Velázquez Seiferheld, en su libro Mbo´e (Enseñar), publicado en el 2019, otra dificultad en las aulas era el escaso presupuesto que se destinaba a la educación, que no pasaba de más del 8% al 9% del presupuesto general de la Nación, afectando también la labor del profesorado.

“Este punto siempre fue un tema de debate en el sector docente porque a los bajos salarios mencionados, se suma que la educación tenía poca inversión. Antes por ejemplo, las familias eran las que compraban todos los libros, igual en la escuela pública”, afirma Sofía Molinas.

La docente indica que, varias situaciones que se daban hace más de un siglo, continúan en el presente. “Hoy, por ejemplo, si bien hay más hombres, el Magisterio Nacional sigue siendo mayoritariamente de mujeres, quizás es algo que se trae de ese entonces”, dice.

Según datos oficiales, alrededor del 70% del Magisterio está compuesto por mujeres en Paraguay.

¿Cuál es el desafío del maestro ante el dominio de las pantallas digitales?

Para la profesora Sofía Molinas, el principal desafío de los docentes hoy es que niñas, niños y adolescentes dejen de lado las pantallas móviles para agarrar un libro, una de las costumbres que se perdieron de aquel 30 de abril de 1916.

“Yo no satanizo la tecnología, uso estas herramientas en clase, incluso los celulares sirven en mi materia de Historia y Geografía, para buscar datos, investigar fechas y hechos, pero me gustaría que los alumnos tengan mejor capacidad de desarrollar sus ideas. Eso se logra con los libros”, apunta.

Molinas indica que hoy, en una clase de 35 estudiantes, son máximo dos los que tienen el hábito de leer libros, más allá de las tareas. “No sirve eso de leer por obligación para un trabajo, debe ser a voluntad. Además, si es literatura, mejor, como antes todavía nos acostumbrábamos”, define.

Al pensamiento crítico, la agilidad mental y el desarrollo de ideas que favorece la lectura, por el contrario, al estar demasiado inmersos en la tecnología se pierde atención en clase, capacidad de concentración y cultura general, asegura la docente.

Día del Maestro: tareas terminadas en 20 minutos con IA

La profesora lamenta igualmente que los alumnos dependen demasiado de la Inteligencia Artificial para elaborar una simple tarea de investigación o para exponer en clase. Todo, por supuesto, lo realizan a través de un teléfono celular.

“De vuelta, el problema en sí no es que usen lo que está disponible. El tema es que utilizan aplicaciones como Dola y te presentan trabajos increíblemente estructurados, que terminan en 20 minutos. Pero no es algo que sale de ellos o que fueron construyendo de a poco, con criterio propio, pensando", reafirma.

De vuelta, repite que, los celulares pueden ser buenos aliados en la clase, pero su uso debe estar regulado y debe haber momentos para realizar otras cosas. “Debe ser una amplia discusión porque también entendemos que hoy ambos padres trabajan, la economía está difícil, están fuera de la casa entonces es difícil controlar, cuesta que no estén todo el día conectados”, explica.

Finalmente, Molinas manifiesta que en algún punto, encontrarán el equilibrio o alguna salida que mejore esta perspectiva de “hiperconexión”. “Yo creo que vamos a salir de esta, de algún modo vamos a encontrar la forma de volver a los libros, a hojear ese papel y que retorne el hábito”, dice optimista.

Día del Maestro: Otep - Auténtica protesta frente al MEC

Esta mañana, por el Día del Maestro, la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), organiza frente al Panteón Nacional de los Héroes, un homenaje a Ramón Indalecio Cardozo, en homenaje a lo 150 años de su nacimiento. La convocatoria es a las 9:00.

Más tarde, como conclusión del evento, realizarán una protesta desde las 10:45. Marcharán hasta la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEC), primero y, luego hasta el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

“Llevaremos un pedido formal de audiencia al ministro de Educación y Ciencias para presentar reclamos, denuncias, exigencias y reivindicaciones esenciales al funcionamiento de la educación pública como derecho humano fundamental”, explicaron los dirigentes del gremio.