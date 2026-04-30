IPS: especialistas envían nota a Isaías Fretes por vencimiento de contratos

Mediante una nota dirigida al presidente del IPS, Isaías Fretes, los médicos especialistas que egresaron tras formarse en IPS, piden que se de la continuidad de los “compromisos institucionales” en referencia a sus contratos.

Según los médicos, con una “confianza” en la gestión de Fretes, piden sus respectivas continuidades laborales al término de la residencia.

“Confiamos plenamente en que su administración brindará la seguridad jurídica necesaria para que este capital humano especializado siga desempeñando sus funciones dentro del marco legal institucional”, mencionan.

Otro punto que sostienen es que la formación integral dentro del sistema de la previsional permite a los profesionales a “estar listos para fortalecer de manera inmediata la atención especializada”.

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Reducción de tiempos de espera

Asimismo, aseguran que la disponibilidad de los especialistas también va a contribuir a reducir los tiempos de espera del asegurado, pese a la alta demanda a nivel país.

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“Los años de especialización bajo los protocolos del IPS garantizan una atención segura y ágil. Esta experiencia acumulada es clave para optimizar recursos y asegurar que el paciente reciba una respuesta médica de excelencia, alineada con los estándares de calidad del Hospital Central y sus dependencias”, agregan.

Finalmente, detallan que “es fundamental salvaguardar la estabilidad de nuestra trayectoria laboral”, ya que la antigüedad computada desde el inicio de la residencia “es un derecho ya reconocido y ganado”.

“La ratificación de este historial de servicio es clave para fortalecer el sentido de pertenencia y garantizar la permanencia de los especialistas dentro del sistema de previsión social”, concluyen.

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