Sindicato de funcionarios de IPS entrega carta al nuevo presidente: esto es lo que pide

Isaías Fretes asumió recientemente como nuevo presidente del IPS ante el consejo de administración de la previsional en reemplazo de Jorge Brítez, duramente cuestionado por los asegurados por la deficiente atención, escasez de medicamentos y los varios casos de presunta negligencia médica y corrupción.

En su primera sesión como presidente del Consejo de Administración, confrontó la crisis de “stock cero” en medicamentos básicos y cuestionó licitaciones irregulares de años anteriores. Pese a su pedido a los consejeros de poner sus cargos a disposición, casi todos se aferraron a sus puestos y participaron de la sesión de ayer. Solo uno renunció.

Uno de los sindicatos de funcionarios de IPS presentó a través de sus representantes una nota en la que solicita, entre varios puntos, el ansiado reajuste salarial que desde hace 15 años no se realiza, según denunció Marina Ayala, secretaria general de Sinadips.

“El IPS actualmente está en sus peores condiciones, tanto para los funcionarios como para los asegurados. 15 años sin reajuste salarial, el funcionario de IPS más de 15 años, 25.000 trabajadores. De esos, 11.000 contratados en situación precaria, su salario, 4.300 enfermeras que ni siquiera el salario mínimo perciben”, precisó.

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Presupuesto para el reajuste

Ayala insistió en que en noviembre del año pasado el Congreso Nacional aprobó G. 45.000 millones dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) 2026 que hasta la fecha no se destinó para la reivindicación de los salarios de los profesionales de enfermería, especialmente para los contratados.

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“Eso es una vergüenza para la institución porque esto afecta gravemente también a los asegurados. En primera línea las compañeras enfermeras y enfermeros reciben a ese asegurado. A pesar de todo, a pesar de las precarias condiciones laborales, porque ustedes manejan también que en el IPS actualmente faltan medicamentos, faltan insumos, faltan profesionales y entre esos una licenciada y un médico están haciendo magia para poder atender bien a ese asegurado que acude al al hospital”, refirió.

Agregó al reclamo las constantes denuncias de acosos laborales permanentes que sufren los trabajadores de salud, especialmente los contratados.