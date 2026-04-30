IPS busca apoyo de sociedad científica para reabastecer más de 200 medicamentos en stock cero

Aproximadamente 225 medicamentos del vademecum de IPS llegaron a stock cero y ahora la previsional busca reabastecerlos, ya que varios son de uso común de los asegurados, los cuales sufren a diario el desabastecimiento.

Este déficit fue uno de los puntos más cuestionados a Jorge Brítez, destituido del cargo de presidente del Consejo de Administración de IPS y reemplazado por Isaías Fretes.

El recién asumido presidente contó que una de las primeras medidas que tomó fue enviar notas a las sociedades científicas para pedirles apoyo y criterio a fin de optimizar la compra de los medicamentos y reabastecer el stock. Entre las mismas, citó la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo, presidida por Ana Ramírez.

“¿Por qué esto? Para que termine la compra de medicamentos que ya no se usan. Para que orienten de estos medicamentos, cuál de ellos es de mayor efectividad y rotación, y también su valor terapéutico en comparación con los otros. Tenemos un vademecum que está desfasado. La medicina es muy dinámica. Hay productos que se han comprado que se vencieron sin usar y la actualización del vademecum es una vía para disminuir el déficit que hay en el área de la salud. Entonces, hay que buscar los mecanismos para cerrar las bocas de fuga", explicó.

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IPS se apoya en la sociedad científica para compra de medicamentos

Agregó que estas sociedades científicas, al no tener intereses en la adquisición de medicamentos, le ayudarán a transparentar su gestión al frente de la previsional, además del apoyo que tiene del sector, debido a su trabajo con estos gremios y colegiados.

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Dicho apoyo también serviría para la adquisición de medicamentos nuevos que no están dentro del vademecum.

Destacó que en la primera sesión del Consejo Administrativo consiguieron la aprobación para que 165 productos de alta rotación como losartán, temisartán, ibuprofeno, entre otros, ya estén disponibles en un plazo de cuatro a seis semanas.

Aclaró que para la adquisición de los medicamentos más caros, los cuales son más conflictivos, pidió una reunión más grande. “No quiero que me pongan cáscara de banana, porque eso es más plata. Pero lo urgente yo calculo que cuatro a seis semanas ese asegurado se va a ir a IPS y va a encontrar su medicamento”, aseguró.

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Consejeros de la era Brítez se aferran a sus cargos

Fretes lamentó que los consejeros de la era Brítez se aferren a sus cargos, ya que hasta ahora solo uno renunció tras su pedido de que todos pongan sus cargos a disposición.

Insistió en que el pedido se basó en la desconfianza que se instaló en los asegurados de IPS hacia las autoridades.

“Creo que el hombre decente debe hablar una vez nomás. Ya expresé el primer día lo que yo necesitaba, mi pedido, yo ya debo dejar a criterio de las demás personas que piensen y tomen su decisión”, refirió.

Citó como ejemplo el problema de los equipos de hemodinamia, los cuales llegaron a cumplir su vida útil; sin embargo, ni el anterior presidente ni los miembros del consejo previeron el reemplazo.

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IPS, con un solo angiógrafo

Detalló que de los dos angiógrafos con los que cuenta la previsional, los cuales son equipos de rayos X de alta tecnología que se usan para visualizar en tiempo real el interior de los vasos sanguíneos, es decir, vasos, arterias y el corazón, uno está sin operar debido a que no se cuenta con el repuesto necesario.

“La firma ya avisó que a partir del año que viene no se van a producir más repuestos de estos modelos. Dicen los manuales que se necesita un angiógrafo por cada 400.000 personas y el IPS, que casi tiene dos millones, tenemos dos angiógrafos y de ellos, uno que no está operativo. Entonces también está en planes, pero todo depende de una disponibilidad presupuestaria instalar un angiógrafo en Ciudad del Este, que tiene un hospital funcionando al 50% de su capacidad”, precisó.

Además del problema técnico, también es difícil encontrar el recurso humano calificado, ya que un hemodinamista tarda mucho tiempo en formarse y no se le puede pagar solo G. 4.500.000, que es el salario de la mayoría de los médicos.

Recalcó que también es una cuestión de dignificación del médico. Incluso recordó que realizaron una reingeniería para tratar de contratar a 110 residentes que terminaron su formación en la institución, ya que, como fueron formados en IPS, conocen la dinámica, lo cual le da un plus de integración rápida al sistema médico.